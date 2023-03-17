https://ria.ru/20230317/bolezn-1858573220.html

В Танзании обнаружили неизвестную инфекционную болезнь

В Танзании обнаружили неизвестную инфекционную болезнь - РИА Новости, 17.03.2023

В Танзании обнаружили неизвестную инфекционную болезнь

Неизвестное инфекционное заболевание обнаружили на северо-западе Танзании, сообщило местное издание Citizen со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:28

2023-03-17T13:28

2023-03-17T13:52

в мире

танзания

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Неизвестное инфекционное заболевание обнаружили на северо-западе Танзании, сообщило местное издание Citizen со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. "Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение о неизвестной болезни, от которой на данный момент умерло пять человек в (городе) Букоба", — говорится в сообщении издания в Twitter. Неизвестное заболевание обнаружили у семи человек. Заболевшие страдают от лихорадки, рвоты, кровотечений и печеночной недостаточности. Болезнь носит инфекционный характер, с тел погибших взяли пробы, чтобы определить тип заболевания. В пострадавшие районы направили группу быстрого реагирования.

https://ria.ru/20230126/deti-1847731110.html

https://ria.ru/20220713/bolezn-1802307287.html

танзания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, танзания