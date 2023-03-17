https://ria.ru/20230317/bolezn-1858573220.html
В Танзании обнаружили неизвестную инфекционную болезнь
В Танзании обнаружили неизвестную инфекционную болезнь - РИА Новости, 17.03.2023
В Танзании обнаружили неизвестную инфекционную болезнь
Неизвестное инфекционное заболевание обнаружили на северо-западе Танзании, сообщило местное издание Citizen со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:28
2023-03-17T13:28
2023-03-17T13:52
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Неизвестное инфекционное заболевание обнаружили на северо-западе Танзании, сообщило местное издание Citizen со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. "Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение о неизвестной болезни, от которой на данный момент умерло пять человек в (городе) Букоба", — говорится в сообщении издания в Twitter. Неизвестное заболевание обнаружили у семи человек. Заболевшие страдают от лихорадки, рвоты, кровотечений и печеночной недостаточности. Болезнь носит инфекционный характер, с тел погибших взяли пробы, чтобы определить тип заболевания. В пострадавшие районы направили группу быстрого реагирования.
https://ria.ru/20230126/deti-1847731110.html
https://ria.ru/20220713/bolezn-1802307287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, танзания
В Танзании обнаружили неизвестную инфекционную болезнь
В Танзании обнаружили неизвестную инфекционную болезнь, пятеро зараженных скончались
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Неизвестное инфекционное заболевание обнаружили на северо-западе Танзании, сообщило местное издание Citizen
со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
"Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение о неизвестной болезни, от которой на данный момент умерло пять человек в (городе) Букоба", — говорится в сообщении издания в Twitter.
В Кот-д'Ивуаре 12 детей умерли от неизвестной болезни, пишут СМИ
Неизвестное заболевание обнаружили у семи человек. Заболевшие страдают от лихорадки, рвоты, кровотечений и печеночной недостаточности. Болезнь носит инфекционный характер, с тел погибших взяли пробы, чтобы определить тип заболевания.
В пострадавшие районы направили группу быстрого реагирования.
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