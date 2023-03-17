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Медведев заявил, что американцы "вконец оборзели" - РИА Новости, 17.03.2023
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08:58 17.03.2023 (обновлено: 11:44 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/bespilotnik-1858485543.html
Медведев заявил, что американцы "вконец оборзели"
Медведев заявил, что американцы "вконец оборзели" - РИА Новости, 17.03.2023
Медведев заявил, что американцы "вконец оборзели"
Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о ситуации с американским беспилотником, заявил, что американцы "вконец оборзели",... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:58
2023-03-17T11:44
дмитрий медведев
сша
политика
черное море
россия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о ситуации с американским беспилотником, заявил, что американцы "вконец оборзели", и с ними не нужно "церемониться".При этом он отметил, что остается необходимость в контактах между военными ведомствами двух стран.Замруководителя Совбеза напомнил американскому политику, что авиационные происшествия иногда случаются и с такими людьми, как сам Грэм.Комментируя правовую ситуацию вокруг инцидента с беспилотником, Медведев указал, что международной конвенции на тему нет, а внутреннее законодательство только формируется. При этом он напомнил, что в Воздушном кодексе есть понятия "запретные зоны" и "зоны с ограничениями". Их устанавливает правительство, и беспилотники тоже должны соблюдать эти правила, особенно в условиях боевых действий.При этом зампред Совбеза напомнил, что момент входа самолета или дрона в территориальное море иногда трудно зафиксировать."А это часть нашей территории, на которую распространяется наш суверенитет", — указал он.По данным Минобороны России, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Как пояснили в ведомстве, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, из-за чего истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.
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дмитрий медведев, сша, политика, черное море, россия
Дмитрий Медведев, США, Политика, Черное море, Россия
Медведев заявил, что американцы "вконец оборзели"

Медведев напомнил о риске авиапроисшествий после угрозы сенатора Грэма в адрес России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о ситуации с американским беспилотником, заявил, что американцы "вконец оборзели", и с ними не нужно "церемониться".
При этом он отметил, что остается необходимость в контактах между военными ведомствами двух стран.
«

"Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия", — отметил он в своем Telegram-канале.

Замруководителя Совбеза напомнил американскому политику, что авиационные происшествия иногда случаются и с такими людьми, как сам Грэм.
Инцидент с американским беспилотником MQ-9Инцидент с американским беспилотником MQ-9
Инфографика
Комментируя правовую ситуацию вокруг инцидента с беспилотником, Медведев указал, что международной конвенции на тему нет, а внутреннее законодательство только формируется. При этом он напомнил, что в Воздушном кодексе есть понятия "запретные зоны" и "зоны с ограничениями". Их устанавливает правительство, и беспилотники тоже должны соблюдать эти правила, особенно в условиях боевых действий.
При этом зампред Совбеза напомнил, что момент входа самолета или дрона в территориальное море иногда трудно зафиксировать.
"А это часть нашей территории, на которую распространяется наш суверенитет", — указал он.
По данным Минобороны России, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Как пояснили в ведомстве, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, из-за чего истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.
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