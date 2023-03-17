https://ria.ru/20230317/bespilotnik-1858485543.html

Медведев заявил, что американцы "вконец оборзели"

Медведев заявил, что американцы "вконец оборзели" - РИА Новости, 17.03.2023

Медведев заявил, что американцы "вконец оборзели"

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о ситуации с американским беспилотником, заявил, что американцы "вконец оборзели",... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:58

2023-03-17T08:58

2023-03-17T11:44

дмитрий медведев

сша

политика

черное море

россия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о ситуации с американским беспилотником, заявил, что американцы "вконец оборзели", и с ними не нужно "церемониться".При этом он отметил, что остается необходимость в контактах между военными ведомствами двух стран.Замруководителя Совбеза напомнил американскому политику, что авиационные происшествия иногда случаются и с такими людьми, как сам Грэм.Комментируя правовую ситуацию вокруг инцидента с беспилотником, Медведев указал, что международной конвенции на тему нет, а внутреннее законодательство только формируется. При этом он напомнил, что в Воздушном кодексе есть понятия "запретные зоны" и "зоны с ограничениями". Их устанавливает правительство, и беспилотники тоже должны соблюдать эти правила, особенно в условиях боевых действий.При этом зампред Совбеза напомнил, что момент входа самолета или дрона в территориальное море иногда трудно зафиксировать."А это часть нашей территории, на которую распространяется наш суверенитет", — указал он.По данным Минобороны России, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Как пояснили в ведомстве, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, из-за чего истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.

https://ria.ru/20230317/kitay-1858378721.html

сша

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, сша, политика, черное море, россия