https://ria.ru/20230317/banki-1858732747.html

Около 200 банков в США могут повторить судьбу SVB, показало исследование

Около 200 банков в США могут повторить судьбу SVB, показало исследование - РИА Новости, 17.03.2023

Около 200 банков в США могут повторить судьбу SVB, показало исследование

Экономисты на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) выяснили, что почти 200 американских кредитных организаций в зоне риска, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T23:41

2023-03-17T23:41

2023-03-17T23:41

банкротство silicon valley bank

экономика

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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Экономисты на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) выяснили, что почти 200 американских кредитных организаций в зоне риска, пишет Wall Street Journal. "Silicon Valley Bank потерпел крах после того, как рост ставок снизил стоимость его активов, а встревоженные клиенты снимали незастрахованные депозиты. В новом исследовании экономисты заявили, что обнаружили 186 банков, которые могут быть подвержены аналогичным рискам", - пишет издание. В сообщении говорится, что экономисты в опубликованном в Social Science Research Network исследовании посчитали потери банков во время кампании ФРС по повышению ставки, а также изучили долю финансирования банков от незастрахованных вкладчиков. "По их оценкам, в 186 банках США в случае снятия средств незастрахованными вкладчиками, застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием, потому что у банка не будет достаточно активов", - говорится в сообщении. При таком сценарии придется вмешиваться регулирующим органам, пишет газета. В марте регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки. Кроме того, было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate и аналогичного нью-йоркского Signature Bank. В Европе с проблемами столкнулся один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.

https://ria.ru/20230316/aktsionery-1858453326.html

https://ria.ru/20230317/banki-1858466898.html

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банкротство silicon valley bank, экономика, сша, федеральная резервная система сша, credit suisse , калифорния, европа, в мире