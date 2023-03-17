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Около 200 банков в США могут повторить судьбу SVB, показало исследование - РИА Новости, 17.03.2023
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23:41 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/banki-1858732747.html
Около 200 банков в США могут повторить судьбу SVB, показало исследование
Около 200 банков в США могут повторить судьбу SVB, показало исследование - РИА Новости, 17.03.2023
Около 200 банков в США могут повторить судьбу SVB, показало исследование
Экономисты на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) выяснили, что почти 200 американских кредитных организаций в зоне риска, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T23:41
2023-03-17T23:41
банкротство silicon valley bank
экономика
сша
федеральная резервная система сша
credit suisse
калифорния
европа
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Экономисты на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) выяснили, что почти 200 американских кредитных организаций в зоне риска, пишет Wall Street Journal. "Silicon Valley Bank потерпел крах после того, как рост ставок снизил стоимость его активов, а встревоженные клиенты снимали незастрахованные депозиты. В новом исследовании экономисты заявили, что обнаружили 186 банков, которые могут быть подвержены аналогичным рискам", - пишет издание. В сообщении говорится, что экономисты в опубликованном в Social Science Research Network исследовании посчитали потери банков во время кампании ФРС по повышению ставки, а также изучили долю финансирования банков от незастрахованных вкладчиков. "По их оценкам, в 186 банках США в случае снятия средств незастрахованными вкладчиками, застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием, потому что у банка не будет достаточно активов", - говорится в сообщении. При таком сценарии придется вмешиваться регулирующим органам, пишет газета. В марте регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки. Кроме того, было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate и аналогичного нью-йоркского Signature Bank. В Европе с проблемами столкнулся один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.
https://ria.ru/20230316/aktsionery-1858453326.html
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банкротство silicon valley bank, экономика, сша, федеральная резервная система сша, credit suisse , калифорния, европа, в мире
Банкротство Silicon Valley Bank, Экономика, США, Федеральная резервная система США, Credit Suisse , Калифорния, Европа, В мире
Около 200 банков в США могут повторить судьбу SVB, показало исследование

WSJ: экономисты выяснили, что около 200 банков в США могут повторить судьбу SVB

© AP Photo / Jeff ChiuЛюди возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, штат Калифорния
Люди возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Люди возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, штат Калифорния. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Экономисты на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) выяснили, что почти 200 американских кредитных организаций в зоне риска, пишет Wall Street Journal.
"Silicon Valley Bank потерпел крах после того, как рост ставок снизил стоимость его активов, а встревоженные клиенты снимали незастрахованные депозиты. В новом исследовании экономисты заявили, что обнаружили 186 банков, которые могут быть подвержены аналогичным рискам", - пишет издание.
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В сообщении говорится, что экономисты в опубликованном в Social Science Research Network исследовании посчитали потери банков во время кампании ФРС по повышению ставки, а также изучили долю финансирования банков от незастрахованных вкладчиков. "По их оценкам, в 186 банках США в случае снятия средств незастрахованными вкладчиками, застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием, потому что у банка не будет достаточно активов", - говорится в сообщении.
При таком сценарии придется вмешиваться регулирующим органам, пишет газета.
В марте регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки. Кроме того, было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate и аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
В Европе с проблемами столкнулся один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.
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Банкротство Silicon Valley BankЭкономикаСШАФедеральная резервная система СШАCredit SuisseКалифорнияЕвропаВ мире
 
 
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