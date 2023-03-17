https://ria.ru/20230317/banki-1858646860.html

Набиуллина посоветовала россиянам класть деньги в банки

Набиуллина посоветовала россиянам класть деньги в банки - РИА Новости, 17.03.2023

Набиуллина посоветовала россиянам класть деньги в банки

Возможное повышение Центробанком ключевой ставки на следующих заседаниях может простимулировать новых вкладчиков тянуть с открытием счета, но хранить деньги... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T16:38

2023-03-17T16:38

2023-03-17T17:02

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Возможное повышение Центробанком ключевой ставки на следующих заседаниях может простимулировать новых вкладчиков тянуть с открытием счета, но хранить деньги дома все-таки не стоит, чтобы не упускать выгоду, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Отвечая на вопрос на пресс-конференции, она иронично отметила, что некоторые россияне с надеждой ждут повышения ключевой ставки. "Мы, действительно, дали сигнал о том, что можем повысить ставку, если будут расти проинфляционные риски. Вероятность повышения ставки есть, но это не предопределено", — отметила она. Набиуллина указала, что люди, решающие размещать или нет свои деньги на депозите, должны прежде всего задуматься о своих финансовых целях."Можно ждать повышения ставки, которое может и не случиться. Но за это время, если вы будете держать деньги дома, то вы потеряете тот процентный доход, который могли бы получить, если бы положили деньги на депозит сейчас. Это, конечно, нужно считать и соизмерять", — объяснила глава ЦБ. Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, четвертый раз подряд оставив ее на уровне 7,5 процента годовых. ЦБ поставил цикл снижения ключевой ставки на паузу в октябре, оставив ее на уровне 7,5 процента годовых. Регулятор также не стал менять ее в декабре и феврале. При этом Банк России в релизе по ключевой ставке сохранил сигнал по дальнейшим действиям: при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях.

https://ria.ru/20221203/vklad-1836033658.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия