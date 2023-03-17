https://ria.ru/20230317/banki-1858522202.html
Google Play удалил приложения нескольких российских банков
Google Play удалил приложения нескольких российских банков - РИА Новости, 17.03.2023
Google Play удалил приложения нескольких российских банков
Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения нескольких попавших под санкции российских банков, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:08
2023-03-17T11:08
2023-03-17T11:44
сша
технологии
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения нескольких попавших под санкции российских банков, убедился корреспондент РИА Новости. В магазине нет программ кредитных организаций "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Приморье", "Левобережный", "Зенит", СДМ-банка, УБРиР, "Ланта банк" и Металлинвестбанка. В феврале эти банки попали под блокирующие санкции США, которые запрещают американским юрлицам и физлицам любые операции с ними. В начале марта часть этих приложений удалили и из App Store.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Сша и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Москва не раз заявляла, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230310/banki-1856943862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, технологии, google
Google Play удалил приложения нескольких российских банков
Google Play удалил приложения некоторых попавших под санкции российских банков
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения нескольких попавших под санкции российских банков, убедился корреспондент РИА Новости.
В магазине нет программ кредитных организаций "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Приморье", "Левобережный", "Зенит", СДМ-банка, УБРиР, "Ланта банк" и Металлинвестбанка.
В феврале эти банки попали под блокирующие санкции США
, которые запрещают американским юрлицам и физлицам любые операции с ними. В начале марта часть этих приложений удалили и из App Store.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Сша и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Москва не раз заявляла, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
В Китае рассказали, что ждет швейцарские банки из-за антироссийских санкций