https://ria.ru/20230317/ayfon-1858600355.html

Не включается айфон: возможные причины поломки и способы ремонта

Не включается айфон: что делать, почему не реагирует iPhone, как исправить

Не включается айфон: возможные причины поломки и способы ремонта

iPhone от компании Apple - один из самых популярных смартфонов в мире. Что делать, если айфон выключился и не включается, по каким причинам телефон может не... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:30

2023-03-17T14:30

2023-03-17T14:30

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. iPhone от компании Apple - один из самых популярных смартфонов в мире. Что делать, если айфон выключился и не включается, по каким причинам телефон может не реагировать на кнопки, зависать на зарядке или неожиданно отключаться во время эксплуатации, советы экспертов, - в материале РИА Новости.Не включается айфонЛюбое сложное электронное устройство подвержено поломкам: как аппаратным, так и программным. Если первые приходится в большинстве случаев исправлять в сервисе, то со вторыми вполне реально справиться самостоятельно.Причины проблемКруг причин довольно широк: от производственного брака до повреждения различных частей телефона и неправильной эксплуатации.НеисправностьЕсли при нажатии кнопки устройство не включается, не стоит паниковать, в большинстве случаев причина кроется в аксессуарах. Например, в зарядном устройстве, которое часто выходит из строя, в этом случае достаточно просто купить новое и зарядить айфон. Но существуют и другие неисправности, в результате которых телефон не реагирует на включение.АккумулятораПо словам Александра Злобина, симптомы износа аккумулятора заключаются в:- Причина может быть вполне естественная - батарейка износилась со временем или неправильно эксплуатировалась. В iPhone, как и в большинстве современных устройств, применяются батареи на основе лития. Общие правила эксплуатации литиевых батарей нужно соблюдать: недопустим перегрев и переохлаждение, глубокая разрядка или перезаряд. В телефоне (в контроллере батареи) встроена система защиты от ошибок пользователя, но иногда и техника дает сбой, особенно если используются некачественные зарядные устройства или работа электросети нестабильна, в результате батарея или контроллер могут выйти из строя. В этом случае необходимо заменить аккумулятор, если после замены проблема не ушла, - поломку стоит искать в микросхеме контроллера. Обратиться можно в любой неавторизованный сервис, о котором хорошо отзываются пользователи (не стоит доверять непроверенным "умельцам"). Официальные сервисы обычно узловой ремонт не производят, зачастую меняют блоки целиком, да и стоимость такого "ремонта" неоправданно завышена, - объясняет эксперт.Зарядного устройстваЭксперты советуют использовать оригинальные зарядные устройства, несертифицированные могут не иметь защиты от перепадов напряжения, не подавать необходимый уровень заряда. Однако любая зарядка в процессе эксплуатации может выйти из строя, так как коннекторы стираются, а провод переламывается в местах соединения. Если телефон не реагирует на кнопку включения, стоит попробовать заменить зарядное устройство на новое, возможно, дело именно в нем.Разъема lightningПодавляющее большинство пользователей Apple обращаются в сервисные центры именно из-за неисправности разъема питания. Поломка может произойти в результате:Самостоятельно можно почистить разъем от пыли и инородных тел при помощи зубочистки, если дело не в загрязнении, придется обращаться в сервисный центр.Кнопки включенияЧаще всего кнопка включения не реагирует на нажатие в результате программного сбоя, неправильного обновления операционной системы. В этих случаях можно попробовать выполнить принудительную перезагрузку, восстановить устройство через iCloud или iTunes, откатив его к предыдущей копии системы. Часто всему виной оказывается банальное загрязнение, которое можно аккуратно прочистить иглой или зубочисткой с использованием небольшого количества спирта.Механическое повреждение кнопки может произойти в результате:Контроллера зарядаЭта маленькая микросхема припаяна к основной плате, пайка может повредиться в результате падения телефона, попадания в него влаги, скачков напряжения в электросети. Признаки, по которым можно предположить неисправность:Замену или ремонт контроллера питания - трудоемкий процесс, требующий специального оборудования - стоит доверить профессионалам.Материнской платыПодобная поломка входит в категорию наиболее проблемных и требует сервисного ремонта. Так как современные гаджеты имеют небольшие габариты и толщину, в них используются многослойные платы с тонкими соединителями компонентов, причинами нарушения целостности которых могут стать:В результате устройство не включается или пропадает изображение, происходят сбои беспроводной связи, теряется отображение IMEI, не читается SIM-карта. Часто в сервисных центрах советуют заменить плату на новую, но это нецелесообразно, если поврежден верхний слой, который поддается восстановлению. Только в том случае, если причина кроется в более глубоких слоях, материнская плата должна быть полностью заменена на новую.Глубокая разрядкаПри длительном хранении батарея телефона может глубоко разрядиться, поэтому рекомендуется выключать айфон при половинном заряде, так как при полной зарядке может уменьшиться емкость аккумулятора, а при малом проценте - уйти в глубокую разрядку и потерять способность держать заряд.Механическое повреждениеИз-за механических повреждений, вызванных падением или неумелым ремонтом, могут выйти из строя различные части устройства. Если iPhone перестает реагировать на кнопку включения, можно попробовать произвести экстренную перезагрузку или сброс прошивки через iTunes. Если эти действия не привели к желаемому результату, диагностику и ремонт придется проводить в сервисном центре.Попадание водыСовременные модели телефонов Apple имеют защиту от воды и пыли, но в результате естественного износа гаджета она может снижаться. Кроме того, повреждения, вызванные попаданием жидкости, не входят в гарантийный ремонт. Последствия могут сказаться не сразу, а через некоторое время после "купания", устройство может самопроизвольно перезагружаться, греться, перестать заряжаться, происходит сбой в работе кнопок или телефон вовсе перестает включаться. Специалисты советуют выключить iPhone и оставить его на 6-8 часов в сухом месте. Если он все же не реагирует на включение, стоит обратиться в сервисный центр.Нарушение температурного режимаПроизводитель советует использовать устройства при температуре от 0 до +35 градусов, в противном случае могут возникнуть проблемы с его работой. При изменении температурного диапазона телефон постарается отрегулировать ее путем корректировки поведения, например, остановится процесс зарядки, потускнеет или выключится дисплей, упадет производительность. В условиях слишком низкой температуры батарея быстро теряет заряд и iPhone выключается, зарядка устройства прекращается. Для того, чтобы телефон заработал, необходимо стабилизировать температуру окружающей среды до рабочей.Программный сбойЛюбое электронное устройство не защищено от программных сбоев и зависаний."Гарантийный сервис часто не принимает устройства, если пользователь не попытался обновить его до последней версии ПО. И резон в этом есть, так как возможно ваша ошибка уже исправлена в новой версии. Решение проблемы - попытаться обновить через iTunes, если после этого проблема осталась, то идти в гарантийный сервис", - добавляет Александр Злобин.Что делатьВ некоторых случаях владелец гаджета может постараться самостоятельно исправить возникшую проблему, а в некоторых поможет только профессиональный ремонт.Подключение к зарядному устройствуНеобходимо приобрести новое зарядное устройство, исключив возможные повреждения старого. Если проблема заключалась именно в этом, на дисплее телефона появится значок зарядки, а через некоторое время он включится."Жесткая" перезагрузкаHard Reset часто является единственным выходом для реанимации телефона, "зависшего" в результате программного сбоя. Для этого необходимо нажать и удерживать некоторую комбинацию клавиш, которая зависит от модели и прошивки устройства. Например, для IOS 16 она такова:Восстановление с помощью специализированного ПОВосстановить предыдущую копию данных и операционной системы на iPhone можно с помощью специальной программы от производителя iTunes. Для этого необходимо присоединить устройство к компьютеру через USB-разъем и запустить программу. Однако в том случае, если телефон не включается вовсе, он не может быть распознан и восстановление не удастся.РемонтРемонт телефонов Apple производится в авторизированных сервисных центрах или любых других, которые предоставляют гарантию на свою работу. Для самостоятельного ремонта необходимы знания и специальное оборудование.Правила эксплуатации телефонаСуществуют основные правила, которых необходимо придерживаться для того, чтобы электронное устройство работало без сбоев и поломок:Советы экспертовПеред тем, как расстраиваться и нести телефон в ремонт, эксперты советуют выполнить следующие манипуляции:

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

гаджеты, apple, apple iphone, itunes, технологии, телефон, мобильный телефон