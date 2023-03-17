https://ria.ru/20230317/avdeevka-1858724583.html

Советник Пушилина допустил окружение Авдеевки в ближайшие недели

Советник Пушилина допустил окружение Авдеевки в ближайшие недели - РИА Новости, 17.03.2023

Советник Пушилина допустил окружение Авдеевки в ближайшие недели

В ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских сил, освобождены ключевые населенные пункты, которые являются "ключом" к взятию города, заявил... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T22:14

2023-03-17T22:14

2023-03-17T22:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ян гагин

авдеевка

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_a74c515b9e4588fd1e678a665ccc229a.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских сил, освобождены ключевые населенные пункты, которые являются "ключом" к взятию города, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Авдеевское направление достаточно горячее: в последнюю неделю серьезно работает наша артиллерия по городу, взяты несколько населенных пунктов, которые являются ключом к взятию города", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, по украинским укрепрайонам в городе "постоянно работает авиация" РФ. "Вероятнее всего, в ближайшее время, в ближайшие недели Авдеевка станет котлом и может начать проваливаться в некоторое окружение, потому что наши силы начинают входить в населенные пункты рядом с городом", - считает советник врио главы ДНР. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

авдеевка

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, ян гагин, авдеевка, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина