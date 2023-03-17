https://ria.ru/20230317/avdeevka-1858724583.html
Советник Пушилина допустил окружение Авдеевки в ближайшие недели
Советник Пушилина допустил окружение Авдеевки в ближайшие недели - РИА Новости, 17.03.2023
Советник Пушилина допустил окружение Авдеевки в ближайшие недели
В ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских сил, освобождены ключевые населенные пункты, которые являются "ключом" к взятию города, заявил... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T22:14
2023-03-17T22:14
2023-03-17T22:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ян гагин
авдеевка
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских сил, освобождены ключевые населенные пункты, которые являются "ключом" к взятию города, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Авдеевское направление достаточно горячее: в последнюю неделю серьезно работает наша артиллерия по городу, взяты несколько населенных пунктов, которые являются ключом к взятию города", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, по украинским укрепрайонам в городе "постоянно работает авиация" РФ. "Вероятнее всего, в ближайшее время, в ближайшие недели Авдеевка станет котлом и может начать проваливаться в некоторое окружение, потому что наши силы начинают входить в населенные пункты рядом с городом", - считает советник врио главы ДНР. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Советник Пушилина допустил окружение Авдеевки в ближайшие недели
Советник Пушилина Гагин допустил окружение Авдеевки российскими силами в ближайшие недели