https://ria.ru/20230317/armeniya-1858505414.html

Российская делегация подарила школам Армении более 1,5 тысячи учебников

Российская делегация подарила школам Армении более 1,5 тысячи учебников - РИА Новости, 17.03.2023

Российская делегация подарила школам Армении более 1,5 тысячи учебников

Российская парламентская делегация в составе группы сенаторов и депутатов Государственной думы в ходе визита в Армению передала ереванским школьникам более 1,5... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:26

2023-03-17T10:26

2023-03-17T10:26

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россия

александр усс

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в мире

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КРАСНОЯРСК, 17 мар – РИА Новости. Российская парламентская делегация в составе группы сенаторов и депутатов Государственной думы в ходе визита в Армению передала ереванским школьникам более 1,5 тысячи учебников на русском языке, сообщает пресс-служба главы Красноярского края. По ее данным, губернатор Красноярского края Александр Усс является участником российской парламентской делегации, и он единственный представитель от глав регионов в ее составе. Усс вместе с членами Совета Федерации посетил ереванскую школу №192. Директор учреждения Рипсиме Кошенцян провела экскурсию для гостей по классам школы. Затем в актовом зале ереванские школьники представили почетным гостям творческие номера. В школе обучаются около тысячи школьников, из них 157 – в русском секторе. В классах с обучением на русском языке преподаются все предметы, предусмотренные учебным планом: от русского языка до физической культуры. В школе также действует кружок армянского языка для иноязычных учащихся. "Российская делегация передала армянским школьникам более 1500 русскоязычных учебников по различным дисциплинам. Большая часть учебников останется в столице, а примерно треть отправят в другие населённые пункты. Эти учебники были приобретены при поддержке благотворительного фонда "Наследие" и лично губернатора Красноярского края", - говорится в сообщении. Также губернатор принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу жертвам геноцида армян 1915 года на мемориальном комплексе Цицернакаберд Еревана. Кроме того, Усс примет участие в 36-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между национальным собранием республики Армения и федеральным собранием республики Армения, которое пройдет в Цахкадзоре.

https://ria.ru/20230314/pashinyan-1857795139.html

https://ria.ru/20230110/rossiya-1843926701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, красноярский край, россия, александр усс, совет федерации рф, в мире