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Российская делегация подарила школам Армении более 1,5 тысячи учебников - РИА Новости, 17.03.2023
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10:26 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/armeniya-1858505414.html
Российская делегация подарила школам Армении более 1,5 тысячи учебников
Российская делегация подарила школам Армении более 1,5 тысячи учебников - РИА Новости, 17.03.2023
Российская делегация подарила школам Армении более 1,5 тысячи учебников
Российская парламентская делегация в составе группы сенаторов и депутатов Государственной думы в ходе визита в Армению передала ереванским школьникам более 1,5... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:26
2023-03-17T10:26
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КРАСНОЯРСК, 17 мар – РИА Новости. Российская парламентская делегация в составе группы сенаторов и депутатов Государственной думы в ходе визита в Армению передала ереванским школьникам более 1,5 тысячи учебников на русском языке, сообщает пресс-служба главы Красноярского края. По ее данным, губернатор Красноярского края Александр Усс является участником российской парламентской делегации, и он единственный представитель от глав регионов в ее составе. Усс вместе с членами Совета Федерации посетил ереванскую школу №192. Директор учреждения Рипсиме Кошенцян провела экскурсию для гостей по классам школы. Затем в актовом зале ереванские школьники представили почетным гостям творческие номера. В школе обучаются около тысячи школьников, из них 157 – в русском секторе. В классах с обучением на русском языке преподаются все предметы, предусмотренные учебным планом: от русского языка до физической культуры. В школе также действует кружок армянского языка для иноязычных учащихся. "Российская делегация передала армянским школьникам более 1500 русскоязычных учебников по различным дисциплинам. Большая часть учебников останется в столице, а примерно треть отправят в другие населённые пункты. Эти учебники были приобретены при поддержке благотворительного фонда "Наследие" и лично губернатора Красноярского края", - говорится в сообщении. Также губернатор принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу жертвам геноцида армян 1915 года на мемориальном комплексе Цицернакаберд Еревана. Кроме того, Усс примет участие в 36-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между национальным собранием республики Армения и федеральным собранием республики Армения, которое пройдет в Цахкадзоре.
https://ria.ru/20230314/pashinyan-1857795139.html
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армения, красноярский край, россия, александр усс, совет федерации рф, в мире
Армения, Красноярский край, Россия, Александр Усс, Совет Федерации РФ, В мире
Российская делегация подарила школам Армении более 1,5 тысячи учебников

Российская делегация подарила школам Армении более 1,5 тысячи учебников на русском языке

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУчебники для русскоязычных школ
Учебники для русскоязычных школ - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Учебники для русскоязычных школ. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 мар – РИА Новости. Российская парламентская делегация в составе группы сенаторов и депутатов Государственной думы в ходе визита в Армению передала ереванским школьникам более 1,5 тысячи учебников на русском языке, сообщает пресс-служба главы Красноярского края.
По ее данным, губернатор Красноярского края Александр Усс является участником российской парламентской делегации, и он единственный представитель от глав регионов в ее составе. Усс вместе с членами Совета Федерации посетил ереванскую школу №192. Директор учреждения Рипсиме Кошенцян провела экскурсию для гостей по классам школы. Затем в актовом зале ереванские школьники представили почетным гостям творческие номера. В школе обучаются около тысячи школьников, из них 157 – в русском секторе.
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В классах с обучением на русском языке преподаются все предметы, предусмотренные учебным планом: от русского языка до физической культуры. В школе также действует кружок армянского языка для иноязычных учащихся.
"Российская делегация передала армянским школьникам более 1500 русскоязычных учебников по различным дисциплинам. Большая часть учебников останется в столице, а примерно треть отправят в другие населённые пункты. Эти учебники были приобретены при поддержке благотворительного фонда "Наследие" и лично губернатора Красноярского края", - говорится в сообщении.
«
"Сегодня наша делегация передала достаточно серьезный комплект российских учебников для изучения предметов школьной программы. Получение образования на русском языке здесь очень востребовано, к этому большой интерес. А всего Россия планирует в ближайшее время передать 60 тысяч учебников. Я думаю, это будет хороший вклад в укрепление нашего духовного единства и лучших традиций дружбы, которой уже несколько веков", - цитирует Усса пресс-служба.
Также губернатор принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу жертвам геноцида армян 1915 года на мемориальном комплексе Цицернакаберд Еревана. Кроме того, Усс примет участие в 36-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между национальным собранием республики Армения и федеральным собранием республики Армения, которое пройдет в Цахкадзоре.
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