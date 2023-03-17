https://ria.ru/20230317/argentina-1858725871.html

СМИ: в Аргентине родственники школьницы избили учительницу

СМИ: в Аргентине родственники школьницы избили учительницу - РИА Новости, 17.03.2023

СМИ: в Аргентине родственники школьницы избили учительницу

Учительницу старшей школы в аргентинском городе Некочеа избили родственники школьницы, не сдавшей экзамен, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T22:29

2023-03-17T22:29

2023-03-17T22:30

аргентина

в мире

происшествия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар - РИА Новости. Учительницу старшей школы в аргентинском городе Некочеа избили родственники школьницы, не сдавшей экзамен, сообщил телеканал TN. Все произошло после уроков, во время сдачи экзаменов. Узнав, что школьница получила "незачет" (до этого она дважды провалила этот же экзамен), мать и брат ворвались в кабинет, кинули бутылку в учительницу, повалили ее на пол и начали избивать. Мать также угрожала другим ученикам, находившимся в кабинете. В настоящее время проводится расследование.

https://ria.ru/20220711/avariya-1801746365.html

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аргентина, в мире, происшествия