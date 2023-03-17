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СМИ: в Аргентине родственники школьницы избили учительницу - РИА Новости, 17.03.2023
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22:29 17.03.2023 (обновлено: 22:30 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/argentina-1858725871.html
СМИ: в Аргентине родственники школьницы избили учительницу
СМИ: в Аргентине родственники школьницы избили учительницу - РИА Новости, 17.03.2023
СМИ: в Аргентине родственники школьницы избили учительницу
Учительницу старшей школы в аргентинском городе Некочеа избили родственники школьницы, не сдавшей экзамен, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T22:29
2023-03-17T22:30
аргентина
в мире
происшествия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар - РИА Новости. Учительницу старшей школы в аргентинском городе Некочеа избили родственники школьницы, не сдавшей экзамен, сообщил телеканал TN. Все произошло после уроков, во время сдачи экзаменов. Узнав, что школьница получила "незачет" (до этого она дважды провалила этот же экзамен), мать и брат ворвались в кабинет, кинули бутылку в учительницу, повалили ее на пол и начали избивать. Мать также угрожала другим ученикам, находившимся в кабинете. В настоящее время проводится расследование.
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аргентина, в мире, происшествия
Аргентина, В мире, Происшествия
СМИ: в Аргентине родственники школьницы избили учительницу

Телеканал TN: в Аргентине мать и брат школьницы, провалившей экзамен, избили учительницу

© Pixabay / tookapicДевушка пишет ручкой
Девушка пишет ручкой - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Pixabay / tookapic
Девушка пишет ручкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар - РИА Новости. Учительницу старшей школы в аргентинском городе Некочеа избили родственники школьницы, не сдавшей экзамен, сообщил телеканал TN.
«
"Учительницу избили ногами родственники ученицы, которая не сдала экзамен в школе в Некочее. На нее напали мать и старший брат ученицы", - отмечает СМИ.
Все произошло после уроков, во время сдачи экзаменов. Узнав, что школьница получила "незачет" (до этого она дважды провалила этот же экзамен), мать и брат ворвались в кабинет, кинули бутылку в учительницу, повалили ее на пол и начали избивать. Мать также угрожала другим ученикам, находившимся в кабинете.
В настоящее время проводится расследование.
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