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МУС заявил, что сначала планировал засекретить "ордер на арест Путина" - РИА Новости, 17.03.2023
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19:52 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/arest-1858707384.html
МУС заявил, что сначала планировал засекретить "ордер на арест Путина"
МУС заявил, что сначала планировал засекретить "ордер на арест Путина" - РИА Новости, 17.03.2023
МУС заявил, что сначала планировал засекретить "ордер на арест Путина"
Непризнаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС), выдавший ордер на "арест" президента России Владимира Путина, пояснил, что ордера должны были быть... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:52
2023-03-17T19:52
арест
в мире
россия
владимир путин
международный уголовный суд
гаага
нидерланды
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Непризнаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС), выдавший ордер на "арест" президента России Владимира Путина, пояснил, что ордера должны были быть секретными, но в суде решили предать их огласке. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России и детского омбудсмена Марию Львову-Белову в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. "Палата считала, что ордера секретны для защиты жертв и свидетелей, а также для обеспечения безопасности расследования. Однако, учитывая, что рассматриваемые события в настоящем, предположительно, продолжаются, а осведомленность общественности может помочь... палата решила ради правосудия... предать огласке существование ордеров", - говорится в заявлении на сайте организации. Отмечается, что ордеры были выданы после ходатайства прокуроров суда от 22 февраля. Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20230317/medvedev-1858699517.html
https://ria.ru/20230314/mus-1857863919.html
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арест, в мире, россия, владимир путин, международный уголовный суд, гаага, нидерланды
Арест, В мире, Россия, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Гаага, Нидерланды
МУС заявил, что сначала планировал засекретить "ордер на арест Путина"

Непризнаваемый Россией МУС заявил, что ордер на арест Путина должен был быть секретным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Международного суда ООН в Гааге
Вид на здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Непризнаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС), выдавший ордер на "арест" президента России Владимира Путина, пояснил, что ордера должны были быть секретными, но в суде решили предать их огласке.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России и детского омбудсмена Марию Львову-Белову в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины.
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"Палата считала, что ордера секретны для защиты жертв и свидетелей, а также для обеспечения безопасности расследования. Однако, учитывая, что рассматриваемые события в настоящем, предположительно, продолжаются, а осведомленность общественности может помочь... палата решила ради правосудия... предать огласке существование ордеров", - говорится в заявлении на сайте организации.
Отмечается, что ордеры были выданы после ходатайства прокуроров суда от 22 февраля.
Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.
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