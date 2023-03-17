https://ria.ru/20230317/arest-1858703240.html

В Кремле прокомментировали "решение МУС об аресте Путина"

В Кремле прокомментировали "решение МУС об аресте Путина" - РИА Новости, 17.03.2023

В Кремле прокомментировали "решение МУС об аресте Путина"

Постановка вопроса Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Владимира Путина неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T19:30

2023-03-17T19:30

2023-03-17T21:15

арест

международный уголовный суд

россия

владимир путин

дмитрий песков

в мире

гаага

нидерланды

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Постановка вопроса Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Владимира Путина неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230317/arest-1858698074.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

арест, международный уголовный суд, россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире, гаага, нидерланды