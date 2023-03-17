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В Кремле прокомментировали "решение МУС об аресте Путина" - РИА Новости, 17.03.2023
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19:30 17.03.2023 (обновлено: 21:15 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/arest-1858703240.html
В Кремле прокомментировали "решение МУС об аресте Путина"
В Кремле прокомментировали "решение МУС об аресте Путина" - РИА Новости, 17.03.2023
В Кремле прокомментировали "решение МУС об аресте Путина"
Постановка вопроса Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Владимира Путина неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:30
2023-03-17T21:15
арест
международный уголовный суд
россия
владимир путин
дмитрий песков
в мире
гаага
нидерланды
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Постановка вопроса Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Владимира Путина неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", - сказал Песков.
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арест, международный уголовный суд, россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире, гаага, нидерланды
Арест, Международный уголовный суд, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире, Гаага, Нидерланды
В Кремле прокомментировали "решение МУС об аресте Путина"

Песков заявил, что Москва считает ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Постановка вопроса Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Владимира Путина неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", - сказал Песков.
Здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
В Киеве прокомментировали выдачу МУС "ордера на арест" Путина
Вчера, 19:10
 
АрестМеждународный уголовный судРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВ миреГаагаНидерланды
 
 
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