https://ria.ru/20230317/arest-1858703240.html
В Кремле прокомментировали "решение МУС об аресте Путина"
В Кремле прокомментировали "решение МУС об аресте Путина" - РИА Новости, 17.03.2023
В Кремле прокомментировали "решение МУС об аресте Путина"
Постановка вопроса Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Владимира Путина неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:30
2023-03-17T19:30
2023-03-17T21:15
арест
международный уголовный суд
россия
владимир путин
дмитрий песков
в мире
гаага
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Постановка вопроса Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Владимира Путина неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арест, международный уголовный суд, россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире, гаага, нидерланды
Арест, Международный уголовный суд, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире, Гаага, Нидерланды
В Кремле прокомментировали "решение МУС об аресте Путина"
Песков заявил, что Москва считает ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Постановка вопроса Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Владимира Путина неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", - сказал Песков.
В Киеве прокомментировали выдачу МУС "ордера на арест" Путина