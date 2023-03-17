https://ria.ru/20230317/akkaunt-1858663104.html

YouTube восстановил аккаунт Дональда Трампа

YouTube восстановил аккаунт Дональда Трампа - РИА Новости, 17.03.2023

YouTube восстановил аккаунт Дональда Трампа

Видеохостинг YouTube сообщил о восстановлении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, на странице теперь можно публиковать новый контент. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:22

2023-03-17T17:22

2023-03-17T17:53

в мире

сша

дональд трамп

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829888766_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_b442869e1a96155e7cd431651a6147f8.jpg

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Видеохостинг YouTube сообщил о восстановлении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, на странице теперь можно публиковать новый контент."С сегодняшнего дня доступ к каналу Дональда Трампа больше не ограничен, там можно загружать новый контент. Мы внимательно оценили сохраняющиеся риски насилия в реальном мире, одновременно уравновешивая возможности избирателей слышать в равной степени основных кандидатов перед выборами", - говорится в заявлении сервиса, опубликованном в Twitter.Отмечается, что YouTube продолжит следить за страницей бывшего американского президента, "как и за любыми другими каналами".Поводом для отключения экс-главы Белого дома от наиболее популярных соцсетей в США стали беспорядки и штурм Капитолия 6 января 2021 года. Ранее сообщалось, что Трамп перед выборами главы государства 2024 года намерен вернуться в Twitter и Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230314/ssha-1857757811.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, дональд трамп, youtube