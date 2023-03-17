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YouTube восстановил аккаунт Дональда Трампа - РИА Новости, 17.03.2023
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17:22 17.03.2023 (обновлено: 17:53 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/akkaunt-1858663104.html
YouTube восстановил аккаунт Дональда Трампа
YouTube восстановил аккаунт Дональда Трампа - РИА Новости, 17.03.2023
YouTube восстановил аккаунт Дональда Трампа
Видеохостинг YouTube сообщил о восстановлении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, на странице теперь можно публиковать новый контент. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:22
2023-03-17T17:53
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Видеохостинг YouTube сообщил о восстановлении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, на странице теперь можно публиковать новый контент."С сегодняшнего дня доступ к каналу Дональда Трампа больше не ограничен, там можно загружать новый контент. Мы внимательно оценили сохраняющиеся риски насилия в реальном мире, одновременно уравновешивая возможности избирателей слышать в равной степени основных кандидатов перед выборами", - говорится в заявлении сервиса, опубликованном в Twitter.Отмечается, что YouTube продолжит следить за страницей бывшего американского президента, "как и за любыми другими каналами".Поводом для отключения экс-главы Белого дома от наиболее популярных соцсетей в США стали беспорядки и штурм Капитолия 6 января 2021 года. Ранее сообщалось, что Трамп перед выборами главы государства 2024 года намерен вернуться в Twitter и Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, сша, дональд трамп, youtube
В мире, США, Дональд Трамп, YouTube
YouTube восстановил аккаунт Дональда Трампа

YouTube восстановил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа

© AP Photo / Michael ConroyЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Michael Conroy
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Видеохостинг YouTube сообщил о восстановлении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, на странице теперь можно публиковать новый контент.
"С сегодняшнего дня доступ к каналу Дональда Трампа больше не ограничен, там можно загружать новый контент. Мы внимательно оценили сохраняющиеся риски насилия в реальном мире, одновременно уравновешивая возможности избирателей слышать в равной степени основных кандидатов перед выборами", - говорится в заявлении сервиса, опубликованном в Twitter.
Отмечается, что YouTube продолжит следить за страницей бывшего американского президента, "как и за любыми другими каналами".
Поводом для отключения экс-главы Белого дома от наиболее популярных соцсетей в США стали беспорядки и штурм Капитолия 6 января 2021 года. Ранее сообщалось, что Трамп перед выборами главы государства 2024 года намерен вернуться в Twitter и Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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