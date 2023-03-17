https://ria.ru/20230317/akkaunt-1858663104.html
YouTube восстановил аккаунт Дональда Трампа
YouTube восстановил аккаунт Дональда Трампа - РИА Новости, 17.03.2023
YouTube восстановил аккаунт Дональда Трампа
Видеохостинг YouTube сообщил о восстановлении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, на странице теперь можно публиковать новый контент. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:22
2023-03-17T17:22
2023-03-17T17:53
в мире
сша
дональд трамп
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829888766_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_b442869e1a96155e7cd431651a6147f8.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Видеохостинг YouTube сообщил о восстановлении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, на странице теперь можно публиковать новый контент."С сегодняшнего дня доступ к каналу Дональда Трампа больше не ограничен, там можно загружать новый контент. Мы внимательно оценили сохраняющиеся риски насилия в реальном мире, одновременно уравновешивая возможности избирателей слышать в равной степени основных кандидатов перед выборами", - говорится в заявлении сервиса, опубликованном в Twitter.Отмечается, что YouTube продолжит следить за страницей бывшего американского президента, "как и за любыми другими каналами".Поводом для отключения экс-главы Белого дома от наиболее популярных соцсетей в США стали беспорядки и штурм Капитолия 6 января 2021 года. Ранее сообщалось, что Трамп перед выборами главы государства 2024 года намерен вернуться в Twitter и Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230314/ssha-1857757811.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829888766_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_55ca66cb7010b3b18fb681bc39f3f711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, youtube
В мире, США, Дональд Трамп, YouTube
YouTube восстановил аккаунт Дональда Трампа
YouTube восстановил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости.
Видеохостинг YouTube сообщил
о восстановлении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, на странице теперь можно публиковать новый контент.
"С сегодняшнего дня доступ к каналу Дональда Трампа больше не ограничен, там можно загружать новый контент. Мы внимательно оценили сохраняющиеся риски насилия в реальном мире, одновременно уравновешивая возможности избирателей слышать в равной степени основных кандидатов перед выборами", - говорится в заявлении сервиса, опубликованном в Twitter.
Отмечается, что YouTube продолжит следить за страницей бывшего американского президента, "как и за любыми другими каналами".
Поводом для отключения экс-главы Белого дома от наиболее популярных соцсетей в США стали беспорядки и штурм Капитолия 6 января 2021 года. Ранее сообщалось, что Трамп перед выборами главы государства 2024 года намерен вернуться в Twitter и Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Кремле сравнили контакты с США при Трампе и Байдене