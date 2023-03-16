https://ria.ru/20230316/zyuganov-1858207962.html

Зюганов предложил увековечить память министра СССР Устинова

Зюганов предложил увековечить память министра СССР Устинова - РИА Новости, 16.03.2023

Зюганов предложил увековечить память министра СССР Устинова

Депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ) сообщил РИА Новости, что лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поднял РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T09:36

2023-03-16T09:36

2023-03-16T09:36

политика

россия

ссср

дмитрий устинов

юрий афонин

геннадий зюганов

кпрф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ) сообщил РИА Новости, что лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос об увековечивании памяти министра оборонной промышленности СССР Дмитрия Устинова, по словам парламентария, глава государства дал поручение проработать этот вопрос. Путин на встрече с Зюгановым в феврале поздравил всех коммунистов с 30-летием с момента образования партии. Глава государства отметил, что КПРФ является значительной частью патриотического движения в стране. "Ученые и инженеры, которые в тяжелейших условиях создавали ядерно-ракетный щит, наше вооружение, достойны увековечения. Геннадий Андреевич Зюганов не раз говорил, что такого увековечивания достоин народный комиссар, министр оборонной промышленности СССР Дмитрий Устинов. На последней встрече с президентом России Владимиром Путиным Геннадий Андреевич поднял этот вопрос, и президент дал поручение его проработать", - сказал Афонин. По мнению депутата, чтобы противостоять политике и пропаганде Запада, нужно обращаться к истории России, к тем шагам, которые предпринимались в Советском союзе. "Нужно не просто говорить об этих людях, а посмотреть, в каких условиях и что они делали, сейчас это можно использовать с точки зрения опыта, так как перед страной стоят похожие задачи", - считает Афонин.

https://ria.ru/20230222/korpus-1853886688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, ссср, дмитрий устинов, юрий афонин, геннадий зюганов, кпрф