https://ria.ru/20230316/zyuganov-1858207962.html
Зюганов предложил увековечить память министра СССР Устинова
Зюганов предложил увековечить память министра СССР Устинова - РИА Новости, 16.03.2023
Зюганов предложил увековечить память министра СССР Устинова
Депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ) сообщил РИА Новости, что лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поднял РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T09:36
2023-03-16T09:36
2023-03-16T09:36
политика
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юрий афонин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ) сообщил РИА Новости, что лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос об увековечивании памяти министра оборонной промышленности СССР Дмитрия Устинова, по словам парламентария, глава государства дал поручение проработать этот вопрос. Путин на встрече с Зюгановым в феврале поздравил всех коммунистов с 30-летием с момента образования партии. Глава государства отметил, что КПРФ является значительной частью патриотического движения в стране. "Ученые и инженеры, которые в тяжелейших условиях создавали ядерно-ракетный щит, наше вооружение, достойны увековечения. Геннадий Андреевич Зюганов не раз говорил, что такого увековечивания достоин народный комиссар, министр оборонной промышленности СССР Дмитрий Устинов. На последней встрече с президентом России Владимиром Путиным Геннадий Андреевич поднял этот вопрос, и президент дал поручение его проработать", - сказал Афонин. По мнению депутата, чтобы противостоять политике и пропаганде Запада, нужно обращаться к истории России, к тем шагам, которые предпринимались в Советском союзе. "Нужно не просто говорить об этих людях, а посмотреть, в каких условиях и что они делали, сейчас это можно использовать с точки зрения опыта, так как перед страной стоят похожие задачи", - считает Афонин.
https://ria.ru/20230222/korpus-1853886688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, ссср, дмитрий устинов, юрий афонин, геннадий зюганов, кпрф
Политика, Россия, СССР, Дмитрий Устинов, Юрий Афонин, Геннадий Зюганов, КПРФ
Зюганов предложил увековечить память министра СССР Устинова
Зюганов на встрече с Путиным предложил увековечить память министра СССР Устинова
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ) сообщил РИА Новости, что лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос об увековечивании памяти министра оборонной промышленности СССР Дмитрия Устинова, по словам парламентария, глава государства дал поручение проработать этот вопрос.
Путин на встрече с Зюгановым в феврале поздравил всех коммунистов с 30-летием с момента образования партии. Глава государства отметил, что КПРФ
является значительной частью патриотического движения в стране.
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"Ученые и инженеры, которые в тяжелейших условиях создавали ядерно-ракетный щит, наше вооружение, достойны увековечения. Геннадий Андреевич Зюганов не раз говорил, что такого увековечивания достоин народный комиссар, министр оборонной промышленности СССР Дмитрий Устинов. На последней встрече с президентом России Владимиром Путиным Геннадий Андреевич поднял этот вопрос, и президент дал поручение его проработать", - сказал Афонин.
По мнению депутата, чтобы противостоять политике и пропаганде Запада, нужно обращаться к истории России, к тем шагам, которые предпринимались в Советском союзе.
"Нужно не просто говорить об этих людях, а посмотреть, в каких условиях и что они делали, сейчас это можно использовать с точки зрения опыта, так как перед страной стоят похожие задачи", - считает Афонин.
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