https://ria.ru/20230316/zugres-1858452575.html

Мэр Зугрэса в ДНР сообщил об обстреле промзоны города со стороны ВСУ

Мэр Зугрэса в ДНР сообщил об обстреле промзоны города со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.03.2023

Мэр Зугрэса в ДНР сообщил об обстреле промзоны города со стороны ВСУ

Украинские силовики обстреляли город Зугрэс в Донецкой Народной республике, сообщил мэр Роман Гладких. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T22:20

2023-03-16T22:20

2023-03-16T22:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

зугрес

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783577863_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_475f4981881e67952911d02061b954d9.jpg

ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли город Зугрэс в Донецкой Народной республике, сообщил мэр Роман Гладких. Он сообщил также, что часть города была обесточена, однако аварийная бригада восстановила электроснабжение.

https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858308333.html

донецкая народная республика

зугрес

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, в мире, зугрес, украина, вооруженные силы украины