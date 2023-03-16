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Мэр Зугрэса в ДНР сообщил об обстреле промзоны города со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/zugres-1858452575.html
Мэр Зугрэса в ДНР сообщил об обстреле промзоны города со стороны ВСУ
Мэр Зугрэса в ДНР сообщил об обстреле промзоны города со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.03.2023
Мэр Зугрэса в ДНР сообщил об обстреле промзоны города со стороны ВСУ
Украинские силовики обстреляли город Зугрэс в Донецкой Народной республике, сообщил мэр Роман Гладких. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T22:20
2023-03-16T22:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
зугрес
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли город Зугрэс в Донецкой Народной республике, сообщил мэр Роман Гладких. Он сообщил также, что часть города была обесточена, однако аварийная бригада восстановила электроснабжение.
https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858308333.html
донецкая народная республика
зугрес
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донецкая народная республика, в мире, зугрес, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Зугрес, Украина, Вооруженные силы Украины
Мэр Зугрэса в ДНР сообщил об обстреле промзоны города со стороны ВСУ

Мэр Зугрэса в ДНР Гладких сообщил об обстреле промзоны города со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей АверинСтела на въезде в город Зугрэс
Стела на въезде в город Зугрэс - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Стела на въезде в город Зугрэс. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли город Зугрэс в Донецкой Народной республике, сообщил мэр Роман Гладких.
«
"Обстрел промышленной зоны Зугрэса. Попадание снаряда в проезжую часть дороги. Тип ВОП (взрывоопасного предмета, - ред.) устанавливается. Повреждено асфальтное покрытие, опоры ЛЭП", - сообщил Гладких в своем телеграмм-канале.
Он сообщил также, что часть города была обесточена, однако аварийная бригада восстановила электроснабжение.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.03.2023
Вчера, 17:22
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреЗугресУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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