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Мэр Зугрэса в ДНР сообщил об обстреле промзоны города со стороны ВСУ
Мэр Зугрэса в ДНР сообщил об обстреле промзоны города со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.03.2023
Мэр Зугрэса в ДНР сообщил об обстреле промзоны города со стороны ВСУ
Украинские силовики обстреляли город Зугрэс в Донецкой Народной республике, сообщил мэр Роман Гладких. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T22:20
2023-03-16T22:20
2023-03-16T22:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
зугрес
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли город Зугрэс в Донецкой Народной республике, сообщил мэр Роман Гладких. Он сообщил также, что часть города была обесточена, однако аварийная бригада восстановила электроснабжение.
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Зугрес, Украина, Вооруженные силы Украины
Мэр Зугрэса в ДНР сообщил об обстреле промзоны города со стороны ВСУ
Мэр Зугрэса в ДНР Гладких сообщил об обстреле промзоны города со стороны украинских войск