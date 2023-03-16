https://ria.ru/20230316/zhivotnye-1858460809.html

В Испании приняли закон, защищающий права домашних животных

В Испании приняли закон, защищающий права домашних животных - РИА Новости, 16.03.2023

В Испании приняли закон, защищающий права домашних животных

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании сообщил, что одобрил закон, защищающий благополучие домашних животных, а также реформу уголовного кодекса... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T23:50

2023-03-16T23:50

2023-03-16T23:50

испания

в мире

животные

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МАДРИД, 16 мар - РИА Новости. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании сообщил, что одобрил закон, защищающий благополучие домашних животных, а также реформу уголовного кодекса с целью изменения наказаний за жестокое обращение с животными. "Закон о защите прав и благополучия животных был одобрен и готов к публикации в Официальной государственной газете (BOE) и вступлению в силу", — говорится в сообщении. Он стал первым государственным законом о правах и благополучии животных в Испании - эта сфера до сих пор регулировалась на региональном уровне. Согласно новому закону, зоомагазинам будет полностью запрещено продавать собак, кошек и хорьков. В магазинах можно будет приобрести лишь птиц, грызунов и рыб. Также будет запрещено разведение животных. К этому процессу будут допущены только зарегистрированные заводчики. Так, например, все владельцы кошек должны будут обязательно стерилизовать своих животных до достижения ими шестимесячного возраста. Те люди, которые не хотят кастрировать свое животное, должны будут зарегистрироваться в регистре заводчиков домашних животных, иначе им будет грозить штраф от 500 до 10 тысяч евро. Кроме того, те люди, у которых есть собаки, должны будут пройти курс обучения. Он будет бесплатным и может быть проведен онлайн или в ветеринарной клинике. Помимо этого, владельцам собак нельзя будет оставлять своих животных более чем на 24 часа. Что касается других животных, например кошек, хомяков или птиц, то их нельзя будет покидать более чем на три дня. Если животные будут оставлены одни на более длительный срок, то их владельцы могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч евро. Среди испанской общественности значительный резонанс вызвал тот, факт, что законопроект о защите животных не распространяется на охотничьих собак и других служебных животных. Теперь министерство сельского хозяйства должно будет разработать для них специальный регламент. Что касается реформы уголовного кодекса, направленной на изменения наказаний за жестокое обращение с животными, то была отменена статья 337, действовавшая с 2015 года и устанавливавшая наказание от трех месяцев до одного года лишения свободы за жестокое обращение с животными, в том числе за "сексуальную эксплуатацию животного", термин, который относится к деятельности экономического или коммерческого характера. Вместо этого была введена новая статья 340, которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения в случаях, когда животному была нанесена травма, требующая ветеринарной помощи для восстановления здоровья. Таким образом, закон дает более четкое трактование понятия "жестокое обращение" с животными. Тюремное заключение за нанесение травм теперь составляет до 12 месяцев, и до 18 месяцев, если животное было убито при отягчающих обстоятельствах (таких как жестокое обращение или в присутствии несовершеннолетнего). Реформа удваивает максимальные наказания, так что наказание за смерть животного составит от 12 до 24 месяцев тюрьмы, а при наличии двух отягчающих обстоятельств оно может быть продлено до 36 месяцев (трех лет) тюрьмы. Кроме того, под защиту попадают все позвоночные животные (до сих пор под защиту попадали только домашние животные).

https://ria.ru/20230203/pokhititel-1849643735.html

https://ria.ru/20220220/vospitanie-1773852624.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

испания, в мире, животные