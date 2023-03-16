https://ria.ru/20230316/zhaloba-1858249383.html

МВД проведет проверку после жалоб волонтеров на изъятие машин под Херсоном

МВД проведет проверку после жалоб волонтеров на изъятие машин под Херсоном - РИА Новости, 16.03.2023

МВД проведет проверку после жалоб волонтеров на изъятие машин под Херсоном

МВД РФ начало проверку после жалоб гуманитарных волонтеров на незаконное изъятие их машин полицией в Херсонской области, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:54

2023-03-16T11:54

2023-03-16T11:56

происшествия

херсонская область

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. МВД РФ начало проверку после жалоб гуманитарных волонтеров на незаконное изъятие их машин полицией в Херсонской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в четверг.По ее словам, в интернете продолжают распространяться сообщения о незаконном изъятии в Херсонской области трех микроавтобусов, которые использовались волонтерами для перевозок гуманитарных грузов."Главным управлением собственной безопасности МВД России организована объективная и всесторонняя проверка сведений, опубликованных администраторами телеграм-каналов. По ее результатам действиям полицейских будет дана объективная правовая оценка. Ход проверки находится на контроле руководства главка", - сказала Волк.В МВД призвали журналистов и блогеров до завершения проверки воздержаться "от публикации непроверенной информации, эмоциональных заявлений и поспешных выводов о виновности конкретных должностных лиц". МВД РФ обещает отдельно проинформировать об итогах проверки.

https://ria.ru/20230314/obvinenie-1857858151.html

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, херсонская область , россия