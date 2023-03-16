https://ria.ru/20230316/zemletryasenie-1858296173.html

В Турции произошло новое землетрясение

В Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 16.03.2023

В Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четверг в турецком городе Болу в 250 километрах к востоку от Стамбула, сообщили турецкие сейсмологи. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:08

2023-03-16T14:08

2023-03-16T19:11

стамбул

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турция

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СТАМБУЛ, 16 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четверг в турецком городе Болу в 250 километрах к востоку от Стамбула, сообщили турецкие сейсмологи.По данным обсерватории Кандилли, толчки были зафиксированы в 13:55, за ними последовали как минимум два афтершока магнитудой около 2. Очаг залегал на глубине около десяти километров в пригороде Болу — селении Кызылагыл.О разрушениях и пострадавших на данный момент не сообщалось.

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стамбул, в мире, турция