https://ria.ru/20230316/zemletryasenie-1858203916.html
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 16.03.2023
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Восточная Ява в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T09:14
2023-03-16T09:14
2023-03-16T17:43
в мире
индонезия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Восточная Ява в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 5:22 по времени UTC (8:22 мск) в 266 километрах к югу от города Джембер с населением 298 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 30 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230314/zemletryasenie-1857769043.html
индонезия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Индонезия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2
В провинции Восточная Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2