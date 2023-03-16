https://ria.ru/20230316/zemletryasenie-1858203916.html

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 16.03.2023

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Восточная Ява в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T09:14

2023-03-16T09:14

2023-03-16T17:43

в мире

индонезия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Восточная Ява в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 5:22 по времени UTC (8:22 мск) в 266 километрах к югу от города Джембер с населением 298 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 30 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230314/zemletryasenie-1857769043.html

индонезия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)