https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858417316.html

Зеленский перешел черту: на Украине сообщили о революционном взрыве

Зеленский перешел черту: на Украине сообщили о революционном взрыве - РИА Новости, 16.03.2023

Зеленский перешел черту: на Украине сообщили о революционном взрыве

Ситуация на Украине находится на грани революционного взрыва из-за узурпации власти президентом Владимиром Зеленским, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T19:01

2023-03-16T19:01

2023-03-16T19:10

политика

украина

владимир зеленский

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леонид кучма

киев

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в мире

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ситуация на Украине находится на грани революционного взрыва из-за узурпации власти президентом Владимиром Зеленским, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Он напомнил о тяжелой экономической ситуации в стране: Киев уже фактически обанкротился и лишился 60 процентов хозяйственного комплекса, гривна держится только благодаря внутренним и внешним запасам, а социальная структура украинского общества разорвана из-за эмиграции 11 миллионов человек из республики.Все эти факты говорят о приближении революционного коллапса и взрыва в стране, рассказал Соскин."Ситуация становится неуправляемой", — резюмировал он.Соскин заявлял, что Зеленский позволил западным странам обмануть украинцев: армия оказалась в трудном положении, но союзники не спешат с поставками необходимого вооружения. Солдатам не хватает боеприпасов и техники, а в рядах ВСУ большое количество потерь ранеными и убитыми, подытожил эксперт.

https://ria.ru/20230316/ssha-1858361864.html

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политика, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, леонид кучма, киев, олег соскин, в мире