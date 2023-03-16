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Зеленский перешел черту: на Украине сообщили о революционном взрыве - РИА Новости, 16.03.2023
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19:01 16.03.2023 (обновлено: 19:10 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858417316.html
Зеленский перешел черту: на Украине сообщили о революционном взрыве
Зеленский перешел черту: на Украине сообщили о революционном взрыве - РИА Новости, 16.03.2023
Зеленский перешел черту: на Украине сообщили о революционном взрыве
Ситуация на Украине находится на грани революционного взрыва из-за узурпации власти президентом Владимиром Зеленским, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T19:01
2023-03-16T19:10
политика
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
леонид кучма
киев
олег соскин
в мире
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ситуация на Украине находится на грани революционного взрыва из-за узурпации власти президентом Владимиром Зеленским, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Он напомнил о тяжелой экономической ситуации в стране: Киев уже фактически обанкротился и лишился 60 процентов хозяйственного комплекса, гривна держится только благодаря внутренним и внешним запасам, а социальная структура украинского общества разорвана из-за эмиграции 11 миллионов человек из республики.Все эти факты говорят о приближении революционного коллапса и взрыва в стране, рассказал Соскин."Ситуация становится неуправляемой", — резюмировал он.Соскин заявлял, что Зеленский позволил западным странам обмануть украинцев: армия оказалась в трудном положении, но союзники не спешат с поставками необходимого вооружения. Солдатам не хватает боеприпасов и техники, а в рядах ВСУ большое количество потерь ранеными и убитыми, подытожил эксперт.
https://ria.ru/20230316/ssha-1858361864.html
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политика, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, леонид кучма, киев, олег соскин, в мире
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Леонид Кучма, Киев, Олег Соскин, В мире
Зеленский перешел черту: на Украине сообщили о революционном взрыве

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о взрыве ситуации на Украине из-за действий Зеленского

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ситуация на Украине находится на грани революционного взрыва из-за узурпации власти президентом Владимиром Зеленским, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Политическая система на Украине разгромлена, поскольку Верховный совет как высший законодательный орган гласно не функционирует. <…> Произошла узурпация власти верхушкой, власть у народа отобрана. Судебная ветвь и Конституционный суд разгромлены", — отметил эксперт.

Он напомнил о тяжелой экономической ситуации в стране: Киев уже фактически обанкротился и лишился 60 процентов хозяйственного комплекса, гривна держится только благодаря внутренним и внешним запасам, а социальная структура украинского общества разорвана из-за эмиграции 11 миллионов человек из республики.
Все эти факты говорят о приближении революционного коллапса и взрыва в стране, рассказал Соскин.
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"Ситуация становится неуправляемой", — резюмировал он.
Соскин заявлял, что Зеленский позволил западным странам обмануть украинцев: армия оказалась в трудном положении, но союзники не спешат с поставками необходимого вооружения. Солдатам не хватает боеприпасов и техники, а в рядах ВСУ большое количество потерь ранеными и убитыми, подытожил эксперт.
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