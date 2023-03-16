Зеленский перешел черту: на Украине сообщили о революционном взрыве
Экс-советник Кучмы Соскин заявил о взрыве ситуации на Украине из-за действий Зеленского
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ситуация на Украине находится на грани революционного взрыва из-за узурпации власти президентом Владимиром Зеленским, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
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"Политическая система на Украине разгромлена, поскольку Верховный совет как высший законодательный орган гласно не функционирует. <…> Произошла узурпация власти верхушкой, власть у народа отобрана. Судебная ветвь и Конституционный суд разгромлены", — отметил эксперт.
Он напомнил о тяжелой экономической ситуации в стране: Киев уже фактически обанкротился и лишился 60 процентов хозяйственного комплекса, гривна держится только благодаря внутренним и внешним запасам, а социальная структура украинского общества разорвана из-за эмиграции 11 миллионов человек из республики.
Все эти факты говорят о приближении революционного коллапса и взрыва в стране, рассказал Соскин.
"Ситуация становится неуправляемой", — резюмировал он.
Соскин заявлял, что Зеленский позволил западным странам обмануть украинцев: армия оказалась в трудном положении, но союзники не спешат с поставками необходимого вооружения. Солдатам не хватает боеприпасов и техники, а в рядах ВСУ большое количество потерь ранеными и убитыми, подытожил эксперт.