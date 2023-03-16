https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858405886.html

Президент Сирии назвал Зеленского клоуном

Президент Сирии назвал Зеленского клоуном - РИА Новости, 16.03.2023

Президент Сирии назвал Зеленского клоуном

Президент Сирии Башар Асад считает президента Украины Владимира Зеленского клоуном, а его выступления – клоунадой, заявил глава САР в интервью для телеканала... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:24

2023-03-16T18:24

2023-03-16T18:24

сирия

россия

украина

владимир зеленский

башар асад

в мире

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад считает президента Украины Владимира Зеленского клоуном, а его выступления – клоунадой, заявил глава САР в интервью для телеканала Соловьев Live. "Я не знал о нем ничего. Его мы начали слушать как клоуна. Его цитаты как клоунада – это нам понравилось вообще, то, как он себя ведет, как комедийный актер даже в политике. Нам нужны иногда такие клоуны, чтобы они разрядили обстановку, рассмешили нас чуть-чуть", - сказал Асад. Ранее сообщалось, что делегация властей Сирии во главе с президентом страны посетила Россию. Асад провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858217697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сирия, россия, украина, владимир зеленский, башар асад, в мире