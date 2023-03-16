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Президент Сирии назвал Зеленского клоуном - РИА Новости, 16.03.2023
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18:24 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858405886.html
Президент Сирии назвал Зеленского клоуном
Президент Сирии назвал Зеленского клоуном - РИА Новости, 16.03.2023
Президент Сирии назвал Зеленского клоуном
Президент Сирии Башар Асад считает президента Украины Владимира Зеленского клоуном, а его выступления – клоунадой, заявил глава САР в интервью для телеканала... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:24
2023-03-16T18:24
сирия
россия
украина
владимир зеленский
башар асад
в мире
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад считает президента Украины Владимира Зеленского клоуном, а его выступления – клоунадой, заявил глава САР в интервью для телеканала Соловьев Live. "Я не знал о нем ничего. Его мы начали слушать как клоуна. Его цитаты как клоунада – это нам понравилось вообще, то, как он себя ведет, как комедийный актер даже в политике. Нам нужны иногда такие клоуны, чтобы они разрядили обстановку, рассмешили нас чуть-чуть", - сказал Асад. Ранее сообщалось, что делегация властей Сирии во главе с президентом страны посетила Россию. Асад провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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сирия, россия, украина, владимир зеленский, башар асад, в мире
Сирия, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Башар Асад, В мире
Президент Сирии назвал Зеленского клоуном

Лидер Сирии Асад назвал президента Украины Зеленского клоуном

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад считает президента Украины Владимира Зеленского клоуном, а его выступления – клоунадой, заявил глава САР в интервью для телеканала Соловьев Live.
"Я не знал о нем ничего. Его мы начали слушать как клоуна. Его цитаты как клоунада – это нам понравилось вообще, то, как он себя ведет, как комедийный актер даже в политике. Нам нужны иногда такие клоуны, чтобы они разрядили обстановку, рассмешили нас чуть-чуть", - сказал Асад.
Ранее сообщалось, что делегация властей Сирии во главе с президентом страны посетила Россию. Асад провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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СирияРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийБашар АсадВ мире
 
 
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