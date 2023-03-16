https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858256294.html

Запорожские власти считают, что у Зеленского началась истерика

Запорожские власти считают, что у Зеленского началась истерика - РИА Новости, 16.03.2023

Запорожские власти считают, что у Зеленского началась истерика

Чем дальше, тем Киев будет предпринимать больше попыток прорвать фронт в Запорожской области, "у [Владимира] Зеленского истерика", заявил председатель движения... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:17

2023-03-16T12:17

2023-03-16T14:19

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850781809_794:0:3072:1282_1920x0_80_0_0_950c9158e637557491721f51a141c9dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Чем дальше, тем Киев будет предпринимать больше попыток прорвать фронт в Запорожской области, "у [Владимира] Зеленского истерика", заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. В среду украинские войска предприняли попытку разведки боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, но потерпели поражение и были отброшены. По оценкам Рогова, потери украинской стороны составили свыше 40 человек и не менее восьми единиц бронетехники. "Подобные вещи будут происходить постоянно, и чем дальше в лес, тем больше подобных действий осуществляться, потому что Запад требует результатов. У Зеленского истерика, ему надо показать "перемогу" (победу), а ее нет", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live". "Когда они сунутся по полной, полномасштабно, покажет время. Сейчас обстановка на фронте стабильно напряженная, под контролем. Враг не прошел и не пройдет. Мы прекрасно понимаем, что нацисты все равно попрут рано или поздно. Мы готовимся во всеоружии", - отметил представитель властей. По его мнению, о подготовке украинской стороны к наступлению на запорожском участке фронта свидетельствуют стягивание резервов и экономия снарядов американской РСЗО HIMARS. "Я думаю, что экономят для полномасштабного наступления", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230308/rogov-1856530539.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр