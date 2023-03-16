https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858256294.html
Запорожские власти считают, что у Зеленского началась истерика
Запорожские власти считают, что у Зеленского началась истерика - РИА Новости, 16.03.2023
Запорожские власти считают, что у Зеленского началась истерика
Чем дальше, тем Киев будет предпринимать больше попыток прорвать фронт в Запорожской области, "у [Владимира] Зеленского истерика", заявил председатель движения... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:17
2023-03-16T12:17
2023-03-16T14:19
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Чем дальше, тем Киев будет предпринимать больше попыток прорвать фронт в Запорожской области, "у [Владимира] Зеленского истерика", заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. В среду украинские войска предприняли попытку разведки боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, но потерпели поражение и были отброшены. По оценкам Рогова, потери украинской стороны составили свыше 40 человек и не менее восьми единиц бронетехники. "Подобные вещи будут происходить постоянно, и чем дальше в лес, тем больше подобных действий осуществляться, потому что Запад требует результатов. У Зеленского истерика, ему надо показать "перемогу" (победу), а ее нет", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live". "Когда они сунутся по полной, полномасштабно, покажет время. Сейчас обстановка на фронте стабильно напряженная, под контролем. Враг не прошел и не пройдет. Мы прекрасно понимаем, что нацисты все равно попрут рано или поздно. Мы готовимся во всеоружии", - отметил представитель властей. По его мнению, о подготовке украинской стороны к наступлению на запорожском участке фронта свидетельствуют стягивание резервов и экономия снарядов американской РСЗО HIMARS. "Я думаю, что экономят для полномасштабного наступления", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230308/rogov-1856530539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запорожские власти считают, что у Зеленского началась истерика
Рогов объяснил попытки ВСУ наступать в Запорожской области истерикой у Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости.
Чем дальше, тем Киев будет предпринимать больше попыток прорвать фронт в Запорожской области, "у [Владимира] Зеленского истерика", заявил
председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
В среду украинские войска предприняли попытку разведки боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, но потерпели поражение и были отброшены. По оценкам Рогова, потери украинской стороны составили свыше 40 человек и не менее восьми единиц бронетехники.
В Запорожской области назвали факторы, при которых Киев решится наступать
"Подобные вещи будут происходить постоянно, и чем дальше в лес, тем больше подобных действий осуществляться, потому что Запад требует результатов. У Зеленского истерика, ему надо показать "перемогу" (победу), а ее нет", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
"Когда они сунутся по полной, полномасштабно, покажет время. Сейчас обстановка на фронте стабильно напряженная, под контролем. Враг не прошел и не пройдет. Мы прекрасно понимаем, что нацисты все равно попрут рано или поздно. Мы готовимся во всеоружии", - отметил представитель властей.
По его мнению, о подготовке украинской стороны к наступлению на запорожском участке фронта свидетельствуют стягивание резервов и экономия снарядов американской РСЗО HIMARS. "Я думаю, что экономят для полномасштабного наступления", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье
.
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