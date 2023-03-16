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Запорожские власти считают, что у Зеленского началась истерика - РИА Новости, 16.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 16.03.2023 (обновлено: 14:19 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858256294.html
Запорожские власти считают, что у Зеленского началась истерика
Запорожские власти считают, что у Зеленского началась истерика - РИА Новости, 16.03.2023
Запорожские власти считают, что у Зеленского началась истерика
Чем дальше, тем Киев будет предпринимать больше попыток прорвать фронт в Запорожской области, "у [Владимира] Зеленского истерика", заявил председатель движения... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:17
2023-03-16T14:19
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Чем дальше, тем Киев будет предпринимать больше попыток прорвать фронт в Запорожской области, "у [Владимира] Зеленского истерика", заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. В среду украинские войска предприняли попытку разведки боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, но потерпели поражение и были отброшены. По оценкам Рогова, потери украинской стороны составили свыше 40 человек и не менее восьми единиц бронетехники. "Подобные вещи будут происходить постоянно, и чем дальше в лес, тем больше подобных действий осуществляться, потому что Запад требует результатов. У Зеленского истерика, ему надо показать "перемогу" (победу), а ее нет", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live". "Когда они сунутся по полной, полномасштабно, покажет время. Сейчас обстановка на фронте стабильно напряженная, под контролем. Враг не прошел и не пройдет. Мы прекрасно понимаем, что нацисты все равно попрут рано или поздно. Мы готовимся во всеоружии", - отметил представитель властей. По его мнению, о подготовке украинской стороны к наступлению на запорожском участке фронта свидетельствуют стягивание резервов и экономия снарядов американской РСЗО HIMARS. "Я думаю, что экономят для полномасштабного наступления", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230308/rogov-1856530539.html
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
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безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запорожские власти считают, что у Зеленского началась истерика

Рогов объяснил попытки ВСУ наступать в Запорожской области истерикой у Зеленского

© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Чем дальше, тем Киев будет предпринимать больше попыток прорвать фронт в Запорожской области, "у [Владимира] Зеленского истерика", заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
В среду украинские войска предприняли попытку разведки боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, но потерпели поражение и были отброшены. По оценкам Рогова, потери украинской стороны составили свыше 40 человек и не менее восьми единиц бронетехники.
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"Подобные вещи будут происходить постоянно, и чем дальше в лес, тем больше подобных действий осуществляться, потому что Запад требует результатов. У Зеленского истерика, ему надо показать "перемогу" (победу), а ее нет", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
"Когда они сунутся по полной, полномасштабно, покажет время. Сейчас обстановка на фронте стабильно напряженная, под контролем. Враг не прошел и не пройдет. Мы прекрасно понимаем, что нацисты все равно попрут рано или поздно. Мы готовимся во всеоружии", - отметил представитель властей.
По его мнению, о подготовке украинской стороны к наступлению на запорожском участке фронта свидетельствуют стягивание резервов и экономия снарядов американской РСЗО HIMARS. "Я думаю, что экономят для полномасштабного наступления", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВладимир РоговУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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