https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858217697.html

Глава Крыма назвал Зеленского аватаром Байдена

Глава Крыма назвал Зеленского аватаром Байдена - РИА Новости, 16.03.2023

Глава Крыма назвал Зеленского аватаром Байдена

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимиром Зеленским управляют извне, и назвал его аватаром президента США Джо Байдена. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:20

2023-03-16T10:20

2023-03-16T10:20

в мире

сша

украина

владимир зеленский

джо байден

сергей аксенов (политик)

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимиром Зеленским управляют извне, и назвал его аватаром президента США Джо Байдена. "То, что сегодня происходит (на Украине – ред.) - целиком вина (лежит) на западных странах и на режиме Зеленского, который полностью выполняет функции - аватар американцев в чистом виде. Аватар Байдена. То, что Байден говорит, он (Зеленский) потом ходит и это все озвучивает", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, США толкают киевские власти на продолжение военного конфликта, отрезав им все пути отступления и ввергая Украину в колоссальные долги. Глава Крыма также порекомендовал не читать украинские СМИ. "Там везде сидят американские редакторы, потому какой смысл", - пояснил он.

https://ria.ru/20230316/krym-1858191689.html

https://ria.ru/20230316/ukraina-1858029112.html

сша

украина

республика крым

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, сергей аксенов (политик), республика крым, россия, технологии