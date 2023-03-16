https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858217697.html
Глава Крыма назвал Зеленского аватаром Байдена
Глава Крыма назвал Зеленского аватаром Байдена - РИА Новости, 16.03.2023
Глава Крыма назвал Зеленского аватаром Байдена
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимиром Зеленским управляют извне, и назвал его аватаром президента США Джо Байдена. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:20
2023-03-16T10:20
2023-03-16T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимиром Зеленским управляют извне, и назвал его аватаром президента США Джо Байдена. "То, что сегодня происходит (на Украине – ред.) - целиком вина (лежит) на западных странах и на режиме Зеленского, который полностью выполняет функции - аватар американцев в чистом виде. Аватар Байдена. То, что Байден говорит, он (Зеленский) потом ходит и это все озвучивает", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, США толкают киевские власти на продолжение военного конфликта, отрезав им все пути отступления и ввергая Украину в колоссальные долги. Глава Крыма также порекомендовал не читать украинские СМИ. "Там везде сидят американские редакторы, потому какой смысл", - пояснил он.
https://ria.ru/20230316/krym-1858191689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Глава Крыма назвал Зеленского аватаром Байдена
Глава Крыма Аксенов заявил, что Зеленским управляют извне, и назвал его аватаром Байдена