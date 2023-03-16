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Глава Крыма назвал Зеленского аватаром Байдена - РИА Новости, 16.03.2023
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10:20 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858217697.html
Глава Крыма назвал Зеленского аватаром Байдена
Глава Крыма назвал Зеленского аватаром Байдена - РИА Новости, 16.03.2023
Глава Крыма назвал Зеленского аватаром Байдена
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимиром Зеленским управляют извне, и назвал его аватаром президента США Джо Байдена. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:20
2023-03-16T10:20
в мире
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
сергей аксенов (политик)
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимиром Зеленским управляют извне, и назвал его аватаром президента США Джо Байдена. "То, что сегодня происходит (на Украине – ред.) - целиком вина (лежит) на западных странах и на режиме Зеленского, который полностью выполняет функции - аватар американцев в чистом виде. Аватар Байдена. То, что Байден говорит, он (Зеленский) потом ходит и это все озвучивает", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, США толкают киевские власти на продолжение военного конфликта, отрезав им все пути отступления и ввергая Украину в колоссальные долги. Глава Крыма также порекомендовал не читать украинские СМИ. "Там везде сидят американские редакторы, потому какой смысл", - пояснил он.
https://ria.ru/20230316/krym-1858191689.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, сергей аксенов (политик), республика крым, россия, технологии
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Россия, Технологии
Глава Крыма назвал Зеленского аватаром Байдена

Глава Крыма Аксенов заявил, что Зеленским управляют извне, и назвал его аватаром Байдена

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимиром Зеленским управляют извне, и назвал его аватаром президента США Джо Байдена.
"То, что сегодня происходит (на Украине – ред.) - целиком вина (лежит) на западных странах и на режиме Зеленского, который полностью выполняет функции - аватар американцев в чистом виде. Аватар Байдена. То, что Байден говорит, он (Зеленский) потом ходит и это все озвучивает", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
В Крыму заявили, что для Зеленского квартира в Ялте ничего не значит
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По его словам, США толкают киевские власти на продолжение военного конфликта, отрезав им все пути отступления и ввергая Украину в колоссальные долги.
«
"Все жители этой страны будут в рабстве у американцев, причем на сотни лет уже благодаря политике, которая сегодня проводится", - заявил Аксенов.
Глава Крыма также порекомендовал не читать украинские СМИ. "Там везде сидят американские редакторы, потому какой смысл", - пояснил он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДжо БайденСергей Аксенов (политик)Республика КрымРоссияТехнологии
 
 
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