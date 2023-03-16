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Путин поручил повысить минимальную зарплату еще на десять процентов - РИА Новости, 16.03.2023
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16:45 16.03.2023 (обновлено: 16:52 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/zarplata-1858362477.html
Путин поручил повысить минимальную зарплату еще на десять процентов
Путин поручил повысить минимальную зарплату еще на десять процентов - РИА Новости, 16.03.2023
Путин поручил повысить минимальную зарплату еще на десять процентов
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10%... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:45
2023-03-16T16:52
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10%. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10 процентов", - говорится в тесте поручения.Доклад необходимо представить до 1 июля и до 15 декабря 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230314/zarplata-1857823419.html
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин поручил повысить минимальную зарплату еще на десять процентов

Путин поручил дополнительно повысить минимальную зарплату на десять процентов с 2024 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10%. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10 процентов", - говорится в тесте поручения.
Доклад необходимо представить до 1 июля и до 15 декабря 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Путин заявил, что в России идет тенденция на повышение уровня зарплат
14 марта, 16:27
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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