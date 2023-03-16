https://ria.ru/20230316/zarplata-1858362477.html
Путин поручил повысить минимальную зарплату еще на десять процентов
Путин поручил повысить минимальную зарплату еще на десять процентов - РИА Новости, 16.03.2023
Путин поручил повысить минимальную зарплату еще на десять процентов
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10%... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:45
2023-03-16T16:45
2023-03-16T16:52
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10%. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10 процентов", - говорится в тесте поручения.Доклад необходимо представить до 1 июля и до 15 декабря 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230314/zarplata-1857823419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин поручил повысить минимальную зарплату еще на десять процентов
Путин поручил дополнительно повысить минимальную зарплату на десять процентов с 2024 года