https://ria.ru/20230316/zaderzhanie-1858195427.html
В Пермском крае поймали мужчину, сбежавшего из колонии
В Пермском крае поймали мужчину, сбежавшего из колонии - РИА Новости, 16.03.2023
В Пермском крае поймали мужчину, сбежавшего из колонии
Оперативники задержали сбежавшего из колонии-поселения в пермском Соликамске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУФСИН. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:28
2023-03-16T08:28
2023-03-16T08:28
происшествия
соликамск
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ПЕРМЬ, 16 мар - РИА Новости. Оперативники задержали сбежавшего из колонии-поселения в пермском Соликамске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУФСИН.О пропаже 60-летнего осужденного стало известно в минувший понедельник при обходе участка колонии-поселения при ИК-1 в Соликамске. До этого заключенному смягчили наказание и отправили в колонию-поселение за "хорошее поведение". В соцсетях писали, что до освобождения мужчине якобы оставалось два года, а последнее преступление он совершил в Перми в 2012 году — похитил и изнасиловал женщину, за что получил 10 лет."Сегодня утром в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ГУФСИН по Пермскому краю в городе Березники был задержан гражданин, совершивший побег из колонии-поселения", - рассказали в пресс-службе. Теперь за побег осужденному грозит прибавка к сроку.
https://ria.ru/20230313/ikona-1857590205.html
соликамск
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, соликамск, пермский край
Происшествия, Соликамск, Пермский край
В Пермском крае поймали мужчину, сбежавшего из колонии
В Пермском крае задержали мужчину, сбежавшего из колонии-поселения в Соликамске