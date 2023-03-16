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В Пермском крае поймали мужчину, сбежавшего из колонии - РИА Новости, 16.03.2023
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08:28 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/zaderzhanie-1858195427.html
В Пермском крае поймали мужчину, сбежавшего из колонии
В Пермском крае поймали мужчину, сбежавшего из колонии - РИА Новости, 16.03.2023
В Пермском крае поймали мужчину, сбежавшего из колонии
Оперативники задержали сбежавшего из колонии-поселения в пермском Соликамске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУФСИН. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:28
2023-03-16T08:28
происшествия
соликамск
пермский край
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ПЕРМЬ, 16 мар - РИА Новости. Оперативники задержали сбежавшего из колонии-поселения в пермском Соликамске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУФСИН.О пропаже 60-летнего осужденного стало известно в минувший понедельник при обходе участка колонии-поселения при ИК-1 в Соликамске. До этого заключенному смягчили наказание и отправили в колонию-поселение за "хорошее поведение". В соцсетях писали, что до освобождения мужчине якобы оставалось два года, а последнее преступление он совершил в Перми в 2012 году — похитил и изнасиловал женщину, за что получил 10 лет."Сегодня утром в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ГУФСИН по Пермскому краю в городе Березники был задержан гражданин, совершивший побег из колонии-поселения", - рассказали в пресс-службе. Теперь за побег осужденному грозит прибавка к сроку.
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соликамск
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происшествия, соликамск, пермский край
Происшествия, Соликамск, Пермский край
В Пермском крае поймали мужчину, сбежавшего из колонии

В Пермском крае задержали мужчину, сбежавшего из колонии-поселения в Соликамске

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 16 мар - РИА Новости. Оперативники задержали сбежавшего из колонии-поселения в пермском Соликамске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУФСИН.
О пропаже 60-летнего осужденного стало известно в минувший понедельник при обходе участка колонии-поселения при ИК-1 в Соликамске. До этого заключенному смягчили наказание и отправили в колонию-поселение за "хорошее поведение". В соцсетях писали, что до освобождения мужчине якобы оставалось два года, а последнее преступление он совершил в Перми в 2012 году — похитил и изнасиловал женщину, за что получил 10 лет.
"Сегодня утром в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ГУФСИН по Пермскому краю в городе Березники был задержан гражданин, совершивший побег из колонии-поселения", - рассказали в пресс-службе. Теперь за побег осужденному грозит прибавка к сроку.
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ПроисшествияСоликамскПермский край
 
 
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