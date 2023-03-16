https://ria.ru/20230316/zaderzhanie-1858195427.html

В Пермском крае поймали мужчину, сбежавшего из колонии

В Пермском крае поймали мужчину, сбежавшего из колонии - РИА Новости, 16.03.2023

В Пермском крае поймали мужчину, сбежавшего из колонии

Оперативники задержали сбежавшего из колонии-поселения в пермском Соликамске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУФСИН. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T08:28

2023-03-16T08:28

2023-03-16T08:28

происшествия

соликамск

пермский край

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ПЕРМЬ, 16 мар - РИА Новости. Оперативники задержали сбежавшего из колонии-поселения в пермском Соликамске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУФСИН.О пропаже 60-летнего осужденного стало известно в минувший понедельник при обходе участка колонии-поселения при ИК-1 в Соликамске. До этого заключенному смягчили наказание и отправили в колонию-поселение за "хорошее поведение". В соцсетях писали, что до освобождения мужчине якобы оставалось два года, а последнее преступление он совершил в Перми в 2012 году — похитил и изнасиловал женщину, за что получил 10 лет."Сегодня утром в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ГУФСИН по Пермскому краю в городе Березники был задержан гражданин, совершивший побег из колонии-поселения", - рассказали в пресс-службе. Теперь за побег осужденному грозит прибавка к сроку.

https://ria.ru/20230313/ikona-1857590205.html

соликамск

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, соликамск, пермский край