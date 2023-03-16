https://ria.ru/20230316/yaponiya-1858183500.html
В минобороны Японии раскрыли детали о пуске ракеты со стороны КНДР
В минобороны Японии раскрыли детали о пуске ракеты со стороны КНДР - РИА Новости, 16.03.2023
В минобороны Японии раскрыли детали о пуске ракеты со стороны КНДР
Выпущенная Северной Кореей ракета была, предположительно, межконтинентальной баллистической, высота полета составила 6000 километров, сообщило минобороны... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T03:13
2023-03-16T03:13
2023-03-16T03:30
япония
в мире
японское море
хоккайдо
пхеньян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151096/70/1510967005_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3124f9f78ffd0005e921c32afbc1456b.jpg
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Выпущенная Северной Кореей ракета была, предположительно, межконтинентальной баллистической, высота полета составила 6000 километров, сообщило минобороны Японии.Ракета находилась в полете около 70 минут. В связи с пуском премьер-министр объявил о созыве совещания национального совета безопасности с участием ключевых министров.Ранее министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что выпущенная Северной Кореей в 7.09 (1.09 мск) ракета, предположительно упала в Японском море в 8.18 (2.18 мск) за пределами исключительной экономической зоны Японии примерно в 250 километрах к западу от острова Осима префектуры Хоккайдо.Ранее сообщалось, что ракета была выпущена, предположительно, по навесной траектории под большим углом вертикально. За счет этого увеличивается высота полета и сокращается дальность.Это уже шестой пуск баллистической ракеты КНДР в этом году. За прошлый она осуществила 37 таких пусков.КНДР 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск северокорейский МБР.
https://ria.ru/20230305/kndr-1855908857.html
япония
японское море
хоккайдо
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151096/70/1510967005_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_c35c93fcea8218aa3ad3fe58fb1db6bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, в мире, японское море, хоккайдо, пхеньян
Япония, В мире, Японское море, Хоккайдо, Пхеньян
В минобороны Японии раскрыли детали о пуске ракеты со стороны КНДР
Минобороны Японии: высота полета выпущенной КНДР ракеты составила шесть тысяч километров
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Выпущенная Северной Кореей ракета была, предположительно, межконтинентальной баллистической, высота полета составила 6000 километров, сообщило минобороны Японии.
«
"Северная Корея в 7.09 (01.09 мск - ред.) из окрестностей Пхеньяна осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты в восточном направлении. Ракета пролетела около 70 минут и в 8.19 (2.19 мск - ред.) и, предположительно, упала в 200 километрах от острова Осима на Хоккайдо (за пределами исключительной экономической зоны Японии - ред.). Дальность полета составила 1000 километров, максимальная высота полета 6000 километров", - сообщило минобороны.
Ракета находилась в полете около 70 минут. В связи с пуском премьер-министр объявил о созыве совещания национального совета безопасности с участием ключевых министров.
Ранее министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что выпущенная Северной Кореей в 7.09 (1.09 мск) ракета, предположительно упала в Японском море
в 8.18 (2.18 мск) за пределами исключительной экономической зоны Японии примерно в 250 километрах к западу от острова Осима префектуры Хоккайдо.
Ранее сообщалось, что ракета была выпущена, предположительно, по навесной траектории под большим углом вертикально. За счет этого увеличивается высота полета и сокращается дальность.
Это уже шестой пуск баллистической ракеты КНДР в этом году. За прошлый она осуществила 37 таких пусков.
КНДР 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск северокорейский МБР.
КНДР потребовала немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи