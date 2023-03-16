https://ria.ru/20230316/yaponiya-1858183500.html

В минобороны Японии раскрыли детали о пуске ракеты со стороны КНДР

В минобороны Японии раскрыли детали о пуске ракеты со стороны КНДР - РИА Новости, 16.03.2023

В минобороны Японии раскрыли детали о пуске ракеты со стороны КНДР

Выпущенная Северной Кореей ракета была, предположительно, межконтинентальной баллистической, высота полета составила 6000 километров, сообщило минобороны... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T03:13

2023-03-16T03:13

2023-03-16T03:30

япония

в мире

японское море

хоккайдо

пхеньян

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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Выпущенная Северной Кореей ракета была, предположительно, межконтинентальной баллистической, высота полета составила 6000 километров, сообщило минобороны Японии.Ракета находилась в полете около 70 минут. В связи с пуском премьер-министр объявил о созыве совещания национального совета безопасности с участием ключевых министров.Ранее министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что выпущенная Северной Кореей в 7.09 (1.09 мск) ракета, предположительно упала в Японском море в 8.18 (2.18 мск) за пределами исключительной экономической зоны Японии примерно в 250 километрах к западу от острова Осима префектуры Хоккайдо.Ранее сообщалось, что ракета была выпущена, предположительно, по навесной траектории под большим углом вертикально. За счет этого увеличивается высота полета и сокращается дальность.Это уже шестой пуск баллистической ракеты КНДР в этом году. За прошлый она осуществила 37 таких пусков.КНДР 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск северокорейский МБР.

https://ria.ru/20230305/kndr-1855908857.html

япония

японское море

хоккайдо

пхеньян

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япония, в мире, японское море, хоккайдо, пхеньян