https://ria.ru/20230316/wildberries-1858334764.html

Минпромторг призвал Wildberries усилить обратную связь с сотрудниками

Минпромторг призвал Wildberries усилить обратную связь с сотрудниками - РИА Новости, 16.03.2023

Минпромторг призвал Wildberries усилить обратную связь с сотрудниками

Минпромторг указал Wildberries на крайнюю необходимость усилить обратную связь с сотрудниками и партнерами, при этом ведомство будет мониторить ситуацию,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:21

2023-03-16T15:21

2023-03-16T15:32

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

wildberries

экономика

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минпромторг указал Wildberries на крайнюю необходимость усилить обратную связь с сотрудниками и партнерами, при этом ведомство будет мониторить ситуацию, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.Во вторник владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, пункты продолжают свою работу штатно. Позже там добавили, что несколько пунктов были закрыты в "целях безопасности"."Мы указали Wildberries на крайнюю необходимость усилить обратную связь как с сотрудниками, так и с партнерами компании. Безусловно, помимо внутреннего контроля для предотвращения мошеннических действий любому маркетплейсу (который является особенным форматом розничной торговли) необходимо в постоянном режиме развивать и совершенствовать свои сервисы и инструменты, уделяя особое внимание эффективности каналов обратной связи с продавцами и покупателями, менеджерами ПВЗ и партнерами", - заявил он.Вместе с тем, по его словам, министерство позитивно оценивает озвученное сегодня стремление компании к разрешению проблемных ситуаций – например, временную заморозку списаний за подмены товара с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ.В четверг Wildberries сообщил РИА Новости, что отменил свыше 10 тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, также будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами."Мы надеемся, что это решение и другие меры, которые должна предпринять компания, поможет разобраться во всех спорных вопросах совместно с другими участниками. Разумеется, мы будем мониторить ситуацию", - добавил Евтухов.

https://ria.ru/20230315/wildberries-1858033546.html

https://ria.ru/20230316/wildberries-1858266535.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), wildberries, экономика, россия