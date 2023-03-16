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Минпромторг призвал Wildberries усилить обратную связь с сотрудниками - РИА Новости, 16.03.2023
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15:21 16.03.2023 (обновлено: 15:32 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/wildberries-1858334764.html
Минпромторг призвал Wildberries усилить обратную связь с сотрудниками
Минпромторг призвал Wildberries усилить обратную связь с сотрудниками - РИА Новости, 16.03.2023
Минпромторг призвал Wildberries усилить обратную связь с сотрудниками
Минпромторг указал Wildberries на крайнюю необходимость усилить обратную связь с сотрудниками и партнерами, при этом ведомство будет мониторить ситуацию,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:21
2023-03-16T15:32
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
wildberries
экономика
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минпромторг указал Wildberries на крайнюю необходимость усилить обратную связь с сотрудниками и партнерами, при этом ведомство будет мониторить ситуацию, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.Во вторник владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, пункты продолжают свою работу штатно. Позже там добавили, что несколько пунктов были закрыты в "целях безопасности"."Мы указали Wildberries на крайнюю необходимость усилить обратную связь как с сотрудниками, так и с партнерами компании. Безусловно, помимо внутреннего контроля для предотвращения мошеннических действий любому маркетплейсу (который является особенным форматом розничной торговли) необходимо в постоянном режиме развивать и совершенствовать свои сервисы и инструменты, уделяя особое внимание эффективности каналов обратной связи с продавцами и покупателями, менеджерами ПВЗ и партнерами", - заявил он.Вместе с тем, по его словам, министерство позитивно оценивает озвученное сегодня стремление компании к разрешению проблемных ситуаций – например, временную заморозку списаний за подмены товара с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ.В четверг Wildberries сообщил РИА Новости, что отменил свыше 10 тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, также будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами."Мы надеемся, что это решение и другие меры, которые должна предпринять компания, поможет разобраться во всех спорных вопросах совместно с другими участниками. Разумеется, мы будем мониторить ситуацию", - добавил Евтухов.
https://ria.ru/20230315/wildberries-1858033546.html
https://ria.ru/20230316/wildberries-1858266535.html
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), wildberries, экономика, россия
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Wildberries, Экономика, Россия
Минпромторг призвал Wildberries усилить обратную связь с сотрудниками

Минпромторг призвал Wildberries усилить обратную связь с сотрудниками и партнерами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пункт выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минпромторг указал Wildberries на крайнюю необходимость усилить обратную связь с сотрудниками и партнерами, при этом ведомство будет мониторить ситуацию, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Во вторник владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, пункты продолжают свою работу штатно. Позже там добавили, что несколько пунктов были закрыты в "целях безопасности".
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"Мы указали Wildberries на крайнюю необходимость усилить обратную связь как с сотрудниками, так и с партнерами компании. Безусловно, помимо внутреннего контроля для предотвращения мошеннических действий любому маркетплейсу (который является особенным форматом розничной торговли) необходимо в постоянном режиме развивать и совершенствовать свои сервисы и инструменты, уделяя особое внимание эффективности каналов обратной связи с продавцами и покупателями, менеджерами ПВЗ и партнерами", - заявил он.
Вместе с тем, по его словам, министерство позитивно оценивает озвученное сегодня стремление компании к разрешению проблемных ситуаций – например, временную заморозку списаний за подмены товара с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ.
В четверг Wildberries сообщил РИА Новости, что отменил свыше 10 тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, также будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами.
"Мы надеемся, что это решение и другие меры, которые должна предпринять компания, поможет разобраться во всех спорных вопросах совместно с другими участниками. Разумеется, мы будем мониторить ситуацию", - добавил Евтухов.
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)WildberriesЭкономикаРоссия
 
 
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