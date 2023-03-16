https://ria.ru/20230316/vzryvy-1858416462.html
В Донецке прогремели взрывы
В Донецке прогремели взрывы - РИА Новости, 16.03.2023
В Донецке прогремели взрывы
Несколько взрывов были слышны в центре Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:58
2023-03-16T18:58
2023-03-16T18:58
в мире
калининский район
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Несколько взрывов были слышны в центре Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости. После этого поднялся густой дым из Калининского района, из окрестностей шахты имени Калинина и проспекта Мира. Позднее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 мм по Калининскому району.
https://ria.ru/20230316/vzryvy-1858225889.html
калининский район
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калининский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия
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В Донецке прогремели взрывы
В Калининском районе Донецка прогремели взрывы