https://ria.ru/20230316/vzryvy-1858416462.html

В Донецке прогремели взрывы

В Донецке прогремели взрывы - РИА Новости, 16.03.2023

В Донецке прогремели взрывы

Несколько взрывов были слышны в центре Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:58

2023-03-16T18:58

2023-03-16T18:58

в мире

калининский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

украина

россия

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Несколько взрывов были слышны в центре Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости. После этого поднялся густой дым из Калининского района, из окрестностей шахты имени Калинина и проспекта Мира. Позднее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 мм по Калининскому району.

https://ria.ru/20230316/vzryvy-1858225889.html

калининский район

донецк

донецкая народная республика

украина

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, калининский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия