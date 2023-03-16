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ГД приняла закон об увеличении страховой выплаты при смерти на производстве

ГД приняла закон об увеличении страховой выплаты при смерти на производстве - РИА Новости, 16.03.2023

ГД приняла закон об увеличении страховой выплаты при смерти на производстве

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон об увеличении в два раза, до 2 миллионов рублей, страховой выплаты в случае смерти на производстве и... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:34

2023-03-16T14:34

2023-03-16T14:34

общество

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон об увеличении в два раза, до 2 миллионов рублей, страховой выплаты в случае смерти на производстве и наступления страхового случая. При рассмотрении во втором чтении была принята поправка, в соответствии с которой период пребывания в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач ВС РФ, будет засчитываться в страховой стаж. "Законопроектом предусматривается увеличение размера единовременной страховой выплаты лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае смерти застрахованного в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием… Предлагается установить единовременную страховую выплату в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая в размере 2 миллионов рублей", - сказано в пояснительной записке.

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, госдума рф, вооруженные силы рф, россия