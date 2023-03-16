https://ria.ru/20230316/vyplaty-1858306348.html
ГД приняла закон об увеличении страховой выплаты при смерти на производстве
ГД приняла закон об увеличении страховой выплаты при смерти на производстве - РИА Новости, 16.03.2023
ГД приняла закон об увеличении страховой выплаты при смерти на производстве
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон об увеличении в два раза, до 2 миллионов рублей, страховой выплаты в случае смерти на производстве и... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:34
2023-03-16T14:34
2023-03-16T14:34
общество
госдума рф
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон об увеличении в два раза, до 2 миллионов рублей, страховой выплаты в случае смерти на производстве и наступления страхового случая. При рассмотрении во втором чтении была принята поправка, в соответствии с которой период пребывания в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач ВС РФ, будет засчитываться в страховой стаж. "Законопроектом предусматривается увеличение размера единовременной страховой выплаты лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае смерти застрахованного в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием… Предлагается установить единовременную страховую выплату в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая в размере 2 миллионов рублей", - сказано в пояснительной записке.
https://ria.ru/20230315/vyplaty-1858051266.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, вооруженные силы рф, россия
Общество, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Россия
ГД приняла закон об увеличении страховой выплаты при смерти на производстве
ГД приняла закон об увеличении страховой выплаты в два раза при смерти на производстве