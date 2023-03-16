https://ria.ru/20230316/vvp-1858307703.html

Во втором квартале ожидается рост ВВП, заявил Путин

Во втором квартале ожидается рост ВВП, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023

Во втором квартале ожидается рост ВВП, заявил Путин

Рост ВВП ожидается во втором квартале текущего года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:36

2023-03-16T14:36

2023-03-16T15:40

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

ввп

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Рост ВВП ожидается во втором квартале текущего года, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, как позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, и во втором квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП, по сравнению с уровнем прошлого года", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

https://ria.ru/20230316/inflyatsiya-1858309409.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, ввп