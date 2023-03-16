https://ria.ru/20230316/vvp-1858307703.html
Во втором квартале ожидается рост ВВП, заявил Путин
Во втором квартале ожидается рост ВВП, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023
Во втором квартале ожидается рост ВВП, заявил Путин
Рост ВВП ожидается во втором квартале текущего года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:36
2023-03-16T14:36
2023-03-16T15:40
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
ввп
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Рост ВВП ожидается во втором квартале текущего года, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, как позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, и во втором квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП, по сравнению с уровнем прошлого года", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
https://ria.ru/20230316/inflyatsiya-1858309409.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, ввп
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, ВВП
Во втором квартале ожидается рост ВВП, заявил Путин
Путин спрогнозировал существенный рост ВВП во втором квартале текущего года