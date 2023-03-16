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Во втором квартале ожидается рост ВВП, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023
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14:36 16.03.2023 (обновлено: 15:40 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/vvp-1858307703.html
Во втором квартале ожидается рост ВВП, заявил Путин
Во втором квартале ожидается рост ВВП, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023
Во втором квартале ожидается рост ВВП, заявил Путин
Рост ВВП ожидается во втором квартале текущего года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:36
2023-03-16T15:40
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
ввп
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Рост ВВП ожидается во втором квартале текущего года, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, как позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, и во втором квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП, по сравнению с уровнем прошлого года", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, ввп
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, ВВП
Во втором квартале ожидается рост ВВП, заявил Путин

Путин спрогнозировал существенный рост ВВП во втором квартале текущего года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Рост ВВП ожидается во втором квартале текущего года, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы видим, как позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, и во втором квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП, по сравнению с уровнем прошлого года", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Путин на съезде РСПП цитирует Марка Твена - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Инфляция в России в марте будет меньше, чем в ЕС, заявил Путин
Вчера, 14:40
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателейВВП
 
 
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