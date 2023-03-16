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Минэкономразвития ожидает роста ВВП в 2023 году
Минэкономразвития ожидает роста ВВП в 2023 году - РИА Новости, 16.03.2023
Минэкономразвития ожидает роста ВВП в 2023 году
Минэкономразвития ожидает роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году, улучшит прогноз по реальным доходам населения, сообщил министр экономического развития... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:12
2023-03-16T12:12
2023-03-16T12:28
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
цены на нефть
максим решетников
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году, улучшит прогноз по реальным доходам населения, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на съезде РСПП.Решетников напомнил, что министерство в настоящее время ведет работу над прогнозом социально-экономического развития, над сценариями условиями. Документ будет предоставлен в правительство в апреле."Уже понятно, что у нас и рост экономики, рост ВВП, рост инвестиций будет в этом году", - добавил он.По его словам, в сторону улучшения будут пересмотрены показатели роста реальных доходов населения, безработица сохранится на низком уровне.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены на нефть, максим решетников, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Цены на нефть, Максим Решетников, Российский союз промышленников и предпринимателей
Минэкономразвития ожидает роста ВВП в 2023 году
Решетников: Минэкономразвития ожидает роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году, улучшит прогноз по реальным доходам населения, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на съезде РСПП.
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"В конце прошлого - начале этого года стало понятно, что экономика в 2023 году будет развиваться значительно более динамично, чем казалось. Об этом говорят итоги прошлого года и итоги января, и первой декады февраля этого года", - сказал он.
Решетников напомнил, что министерство в настоящее время ведет работу над прогнозом социально-экономического развития, над сценариями условиями. Документ будет предоставлен в правительство в апреле.
"Уже понятно, что у нас и рост экономики, рост ВВП, рост инвестиций будет в этом году", - добавил он.
По его словам, в сторону улучшения будут пересмотрены показатели роста реальных доходов населения, безработица сохранится на низком уровне.
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