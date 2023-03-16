В США заявили, что подготовили ВСУ для нанесения удара по России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США подготовили украинскую армию для ударов по России
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие под Артемовском
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США готовили украинскую армию восемь лет для нанесения ударов по России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
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"Мы приняли решение построить украинскую армию, целью которой было нанесение вреда России, потратили восемь лет на это, но мы не задумывались о последствиях наших действий. Мы продолжали ошибочно считать Россию хорошо вооруженной бензоколонкой. <…> Однако мы обнаружили, что все с точностью до наоборот", — отметил военный.
Хотя США и обладают самыми мощными и многочисленными ВВС в мире, при прямом столкновении с силами ПВО Москвы они понесут большие потери, спрогнозировал Макгрегор.
"Речь идет о противнике, который обладает передовыми системами противовоздушной обороны. <…> Времена, когда американские ВВС могли летать безнаказанно, закончились", — резюмировал полковник.
В феврале бывший советник главы Пентагона отметил, что точность и массовость артиллерии гарантируют Москве успех в специальной операции на Украине. Благодаря передовой тактике российской армии, использующей грамотную разведку и наведение ракет, ей удается продавить фронт и продвигаться вперед, подчеркнул американский специалист.