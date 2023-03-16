https://ria.ru/20230316/vsu-1858452780.html

В США заявили, что подготовили ВСУ для нанесения удара по России

В США заявили, что подготовили ВСУ для нанесения удара по России - РИА Новости, 16.03.2023

В США заявили, что подготовили ВСУ для нанесения удара по России

США готовили украинскую армию восемь лет для нанесения ударов по России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T22:21

2023-03-16T22:21

2023-03-16T23:21

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США готовили украинскую армию восемь лет для нанесения ударов по России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.Хотя США и обладают самыми мощными и многочисленными ВВС в мире, при прямом столкновении с силами ПВО Москвы они понесут большие потери, спрогнозировал Макгрегор."Речь идет о противнике, который обладает передовыми системами противовоздушной обороны. <…> Времена, когда американские ВВС могли летать безнаказанно, закончились", — резюмировал полковник.В феврале бывший советник главы Пентагона отметил, что точность и массовость артиллерии гарантируют Москве успех в специальной операции на Украине. Благодаря передовой тактике российской армии, использующей грамотную разведку и наведение ракет, ей удается продавить фронт и продвигаться вперед, подчеркнул американский специалист.

https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858417316.html

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политика, россия, сша, пентагон, украина