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В США заявили, что подготовили ВСУ для нанесения удара по России - РИА Новости, 16.03.2023
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22:21 16.03.2023 (обновлено: 23:21 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/vsu-1858452780.html
В США заявили, что подготовили ВСУ для нанесения удара по России
В США заявили, что подготовили ВСУ для нанесения удара по России - РИА Новости, 16.03.2023
В США заявили, что подготовили ВСУ для нанесения удара по России
США готовили украинскую армию восемь лет для нанесения ударов по России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T22:21
2023-03-16T23:21
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пентагон
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США готовили украинскую армию восемь лет для нанесения ударов по России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.Хотя США и обладают самыми мощными и многочисленными ВВС в мире, при прямом столкновении с силами ПВО Москвы они понесут большие потери, спрогнозировал Макгрегор."Речь идет о противнике, который обладает передовыми системами противовоздушной обороны. &lt;…&gt; Времена, когда американские ВВС могли летать безнаказанно, закончились", — резюмировал полковник.В феврале бывший советник главы Пентагона отметил, что точность и массовость артиллерии гарантируют Москве успех в специальной операции на Украине. Благодаря передовой тактике российской армии, использующей грамотную разведку и наведение ракет, ей удается продавить фронт и продвигаться вперед, подчеркнул американский специалист.
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политика, россия, сша, пентагон, украина
Политика, Россия, США, Пентагон, Украина
В США заявили, что подготовили ВСУ для нанесения удара по России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США подготовили украинскую армию для ударов по России

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США готовили украинскую армию восемь лет для нанесения ударов по России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
«

"Мы приняли решение построить украинскую армию, целью которой было нанесение вреда России, потратили восемь лет на это, но мы не задумывались о последствиях наших действий. Мы продолжали ошибочно считать Россию хорошо вооруженной бензоколонкой. <…> Однако мы обнаружили, что все с точностью до наоборот", — отметил военный.

Хотя США и обладают самыми мощными и многочисленными ВВС в мире, при прямом столкновении с силами ПВО Москвы они понесут большие потери, спрогнозировал Макгрегор.
"Речь идет о противнике, который обладает передовыми системами противовоздушной обороны. <…> Времена, когда американские ВВС могли летать безнаказанно, закончились", — резюмировал полковник.
В феврале бывший советник главы Пентагона отметил, что точность и массовость артиллерии гарантируют Москве успех в специальной операции на Украине. Благодаря передовой тактике российской армии, использующей грамотную разведку и наведение ракет, ей удается продавить фронт и продвигаться вперед, подчеркнул американский специалист.
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