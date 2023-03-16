https://ria.ru/20230316/vstrecha-1858415696.html
В Кремле назвали встречу Путина с бизнесом содержательной и предметной
В Кремле назвали встречу Путина с бизнесом содержательной и предметной - РИА Новости, 16.03.2023
В Кремле назвали встречу Путина с бизнесом содержательной и предметной
Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса прошла содержательно и предметно, по её итогам кабмину дан целый ряд поручений, заявил... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:52
2023-03-16T18:52
2023-03-16T19:09
владимир путин
россия
экономика
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса прошла содержательно и предметно, по её итогам кабмину дан целый ряд поручений, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Очень интересно, содержательно, предметно. Целый ряд поручений дан правительству", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как прошла встреча.
https://ria.ru/20230316/putin-1858337739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика, дмитрий песков
Владимир Путин, Россия, Экономика, Дмитрий Песков
В Кремле назвали встречу Путина с бизнесом содержательной и предметной
Песков: встреча Путина с бизнесом была содержательной, правительству даны поручения