https://ria.ru/20230316/vstrecha-1858415696.html

В Кремле назвали встречу Путина с бизнесом содержательной и предметной

В Кремле назвали встречу Путина с бизнесом содержательной и предметной - РИА Новости, 16.03.2023

В Кремле назвали встречу Путина с бизнесом содержательной и предметной

Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса прошла содержательно и предметно, по её итогам кабмину дан целый ряд поручений, заявил... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:52

2023-03-16T18:52

2023-03-16T19:09

владимир путин

россия

экономика

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса прошла содержательно и предметно, по её итогам кабмину дан целый ряд поручений, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Очень интересно, содержательно, предметно. Целый ряд поручений дан правительству", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как прошла встреча.

https://ria.ru/20230316/putin-1858337739.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, экономика, дмитрий песков