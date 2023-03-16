МТС запустила VR-тур по нацпарку "Ленские столбы" в Якутии
© Фото : пресс-служба МТСМТС перенесла Ленские столбы в виртуальную реальность
© Фото : пресс-служба МТС
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. "МТС" запустила VR-тур по природному национальному парку "Ленские столбы" в Якутии, сообщает пресс-служба компании.
Пройти онлайн-экскурсию можно с помощью VR-шлемов. А воспользоваться гидом можно в Национальном художественном музее Якутии, также онлайн-экскурсия представлена в открытом доступе на YouTube-канале. Позже еще один комплект оборудования передадут парку "Ленские столбы", говорится в сообщении.
VR-гид охватывает более 100 километров и предлагает два маршрута: речной по реке Лена и пеший – вверх по экотропе национального парка, открывающий обзорный вид на каменные скалы в окружении реки.
"Сегодня цифровые технологии стали эффективным инструментом, помогающим развивать туристическую привлекательность региона, дающим новые возможности для образования и онлайн-обучения. Природный парк “Ленские столбы” – визитная карточка Якутии, место притяжения туристов со всей страны. Теперь виртуально побывать в парке с помощью нашего гида смогут люди с ограниченными возможностями – VR-фильм дистанционно познакомит всех желающих с первозданной красотой Якутии и ее тайнами", — приводится в сообщении комментарий директора МТС в Республике Якутия Прокопия Неустроева.
Пройти онлайн-экскурсию можно с помощью VR-шлемов. А воспользоваться гидом можно в Национальном художественном музее Якутии, также онлайн-экскурсия представлена в открытом доступе на YouTube-канале. Позже еще один комплект оборудования передадут парку "Ленские столбы", говорится в сообщении.
VR-гид охватывает более 100 километров и предлагает два маршрута: речной по реке Лена и пеший – вверх по экотропе национального парка, открывающий обзорный вид на каменные скалы в окружении реки.
"Сегодня цифровые технологии стали эффективным инструментом, помогающим развивать туристическую привлекательность региона, дающим новые возможности для образования и онлайн-обучения. Природный парк “Ленские столбы” – визитная карточка Якутии, место притяжения туристов со всей страны. Теперь виртуально побывать в парке с помощью нашего гида смогут люди с ограниченными возможностями – VR-фильм дистанционно познакомит всех желающих с первозданной красотой Якутии и ее тайнами", — приводится в сообщении комментарий директора МТС в Республике Якутия Прокопия Неустроева.