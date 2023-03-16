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МТС запустила VR-тур по нацпарку "Ленские столбы" в Якутии - РИА Новости, 16.03.2023
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18:50 16.03.2023 (обновлено: 19:28 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/vr-tur-1858415564.html
МТС запустила VR-тур по нацпарку "Ленские столбы" в Якутии
МТС запустила VR-тур по нацпарку "Ленские столбы" в Якутии - РИА Новости, 16.03.2023
МТС запустила VR-тур по нацпарку "Ленские столбы" в Якутии
"МТС" запустила VR-тур по природному национальному парку "Ленские столбы" в Якутии, сообщает пресс-служба компании.Пройти онлайн-экскурсию можно с помощью... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:50
2023-03-16T19:28
мтс
технологии
республика саха (якутия)
ленский район
новости компаний - экономика
природный парк "ленские столбы"
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. "МТС" запустила VR-тур по природному национальному парку "Ленские столбы" в Якутии, сообщает пресс-служба компании.Пройти онлайн-экскурсию можно с помощью VR-шлемов. А воспользоваться гидом можно в Национальном художественном музее Якутии, также онлайн-экскурсия представлена в открытом доступе на YouTube-канале. Позже еще один комплект оборудования передадут парку "Ленские столбы", говорится в сообщении.VR-гид охватывает более 100 километров и предлагает два маршрута: речной по реке Лена и пеший – вверх по экотропе национального парка, открывающий обзорный вид на каменные скалы в окружении реки."Сегодня цифровые технологии стали эффективным инструментом, помогающим развивать туристическую привлекательность региона, дающим новые возможности для образования и онлайн-обучения. Природный парк “Ленские столбы” – визитная карточка Якутии, место притяжения туристов со всей страны. Теперь виртуально побывать в парке с помощью нашего гида смогут люди с ограниченными возможностями – VR-фильм дистанционно познакомит всех желающих с первозданной красотой Якутии и ее тайнами", — приводится в сообщении комментарий директора МТС в Республике Якутия Прокопия Неустроева.
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мтс, технологии, республика саха (якутия), ленский район, новости компаний - экономика, природный парк "ленские столбы"
МТС, Технологии, Республика Саха (Якутия), Ленский район, Новости компаний - Экономика, Природный парк "Ленские столбы"

МТС запустила VR-тур по нацпарку "Ленские столбы" в Якутии

© Фото : пресс-служба МТСМТС перенесла Ленские столбы в виртуальную реальность
МТС перенесла Ленские столбы в виртуальную реальность - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : пресс-служба МТС
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. "МТС" запустила VR-тур по природному национальному парку "Ленские столбы" в Якутии, сообщает пресс-служба компании.

Пройти онлайн-экскурсию можно с помощью VR-шлемов. А воспользоваться гидом можно в Национальном художественном музее Якутии, также онлайн-экскурсия представлена в открытом доступе на YouTube-канале. Позже еще один комплект оборудования передадут парку "Ленские столбы", говорится в сообщении.

VR-гид охватывает более 100 километров и предлагает два маршрута: речной по реке Лена и пеший – вверх по экотропе национального парка, открывающий обзорный вид на каменные скалы в окружении реки.

"Сегодня цифровые технологии стали эффективным инструментом, помогающим развивать туристическую привлекательность региона, дающим новые возможности для образования и онлайн-обучения. Природный парк “Ленские столбы” – визитная карточка Якутии, место притяжения туристов со всей страны. Теперь виртуально побывать в парке с помощью нашего гида смогут люди с ограниченными возможностями – VR-фильм дистанционно познакомит всех желающих с первозданной красотой Якутии и ее тайнами", — приводится в сообщении комментарий директора МТС в Республике Якутия Прокопия Неустроева.
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