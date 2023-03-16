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Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет
Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет - РИА Новости, 16.03.2023
Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет
Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет, объявила премьер-министр Элизабет Борн на заседании Нацсобрания. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:26
2023-03-16T17:26
2023-03-16T18:22
франция
в мире
париж
элизабет борн
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет, объявила премьер-министр Элизабет Борн на заседании Нацсобрания.Документ, который стал причиной массовых протестов по всей стране, утвердили без голосования в парламенте. Депутаты пытались помешать выступлению главы правительства, ей пришлось перекрикивать парламентариев.Президент Национального собрания Яэль Браун-Пиве подтвердила это решение.Как сообщил корреспондент РИА Новости, сотни французов собрались у здания Нацсобрания, чтобы выразить протест законопроекту. Протестующие скандируют: "Макрона — в отставку!", "Мы не сдадимся!", "Мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!"Район, где расположено Национальное собрание, оцеплен кордонами полиции, на мостах дежурят полицейские машины. Правоохранители не дают подступиться близко к зданию.Борн представила в начале января законопроект, который предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену специальных режимов для некоторых трудных профессий. Повышать возраст планируется постепенно — на три месяца в год с 1 сентября 2023-го. Таким образом, реформа завершится к 2030 году.Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца в стране прошли уже восемь общенациональных забастовок, профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей Франции. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.
https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858387370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире, париж, элизабет борн
Франция, В мире, Париж, Элизабет Борн
Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет
Во Франции под крики депутатов приняли закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет, объявила премьер-министр Элизабет Борн на заседании Нацсобрания.
Документ, который стал причиной массовых протестов по всей стране, утвердили без голосования в парламенте. Депутаты пытались помешать выступлению главы правительства, ей пришлось перекрикивать парламентариев.
«
"Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима. Я привержена нашей социальной модели, и эта реформа — плод компромисса, с которым согласились законодатели обеих палат парламента. Я готова взять на себя за него ответственность. Согласно статье 49.3 Конституции, правительство берет на себя ответственность за этот закон", — сказала Борн.
Президент Национального собрания Яэль Браун-Пиве подтвердила это решение.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, сотни французов собрались у здания Нацсобрания, чтобы выразить протест законопроекту. Протестующие скандируют: "Макрона — в отставку!", "Мы не сдадимся!", "Мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!"
Район, где расположено Национальное собрание, оцеплен кордонами полиции, на мостах дежурят полицейские машины. Правоохранители не дают подступиться близко к зданию.
Борн представила в начале января законопроект, который предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену специальных режимов для некоторых трудных профессий. Повышать возраст планируется постепенно — на три месяца в год с 1 сентября 2023-го. Таким образом, реформа завершится к 2030 году.
Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца в стране прошли уже восемь общенациональных забастовок, профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей Франции. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.
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