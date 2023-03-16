https://ria.ru/20230316/vozrast-1858383105.html

Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет

Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет - РИА Новости, 16.03.2023

Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет

Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет, объявила премьер-министр Элизабет Борн на заседании Нацсобрания. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:26

2023-03-16T17:26

2023-03-16T18:22

франция

в мире

париж

элизабет борн

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет, объявила премьер-министр Элизабет Борн на заседании Нацсобрания.Документ, который стал причиной массовых протестов по всей стране, утвердили без голосования в парламенте. Депутаты пытались помешать выступлению главы правительства, ей пришлось перекрикивать парламентариев.Президент Национального собрания Яэль Браун-Пиве подтвердила это решение.Как сообщил корреспондент РИА Новости, сотни французов собрались у здания Нацсобрания, чтобы выразить протест законопроекту. Протестующие скандируют: "Макрона — в отставку!", "Мы не сдадимся!", "Мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!"Район, где расположено Национальное собрание, оцеплен кордонами полиции, на мостах дежурят полицейские машины. Правоохранители не дают подступиться близко к зданию.Борн представила в начале января законопроект, который предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену специальных режимов для некоторых трудных профессий. Повышать возраст планируется постепенно — на три месяца в год с 1 сентября 2023-го. Таким образом, реформа завершится к 2030 году.Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца в стране прошли уже восемь общенациональных забастовок, профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей Франции. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.

https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858387370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

франция, в мире, париж, элизабет борн