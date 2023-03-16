https://ria.ru/20230316/voronezh-1858189901.html

Пропавшую в Воронеже десятилетнюю школьницу нашли живой

Пропавшую в Воронеже десятилетнюю школьницу нашли живой - РИА Новости, 16.03.2023

Пропавшую в Воронеже десятилетнюю школьницу нашли живой

Десятилетнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась в Воронеже, нашли живой, сообщает в четверг воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт". РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T06:58

2023-03-16T06:58

2023-03-16T10:36

воронеж

хорошие новости

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ВОРОНЕЖ, 16 мар — РИА Новости. Десятилетнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась в Воронеже, нашли живой, сообщает в четверг воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт"."Найдена, жива!" — говорится в сообщении.Девочка пропала в Воронеже около 12 часов мск среды. По данным поисковиков, она ушла из дома и не вернулась.

https://ria.ru/20230315/shkolnik-1857986343.html

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воронеж