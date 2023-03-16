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Пропавшую в Воронеже десятилетнюю школьницу нашли живой - РИА Новости, 16.03.2023
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06:58 16.03.2023 (обновлено: 10:36 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/voronezh-1858189901.html
Пропавшую в Воронеже десятилетнюю школьницу нашли живой
Пропавшую в Воронеже десятилетнюю школьницу нашли живой - РИА Новости, 16.03.2023
Пропавшую в Воронеже десятилетнюю школьницу нашли живой
Десятилетнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась в Воронеже, нашли живой, сообщает в четверг воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт". РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T06:58
2023-03-16T10:36
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ВОРОНЕЖ, 16 мар — РИА Новости. Десятилетнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась в Воронеже, нашли живой, сообщает в четверг воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт"."Найдена, жива!" — говорится в сообщении.Девочка пропала в Воронеже около 12 часов мск среды. По данным поисковиков, она ушла из дома и не вернулась.
https://ria.ru/20230315/shkolnik-1857986343.html
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Воронеж, Хорошие новости
Пропавшую в Воронеже десятилетнюю школьницу нашли живой

Поисковый отряд "Лиза Алерт": пропавшую в Воронеже десятилетнюю школьницу нашли живой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 16 мар — РИА Новости. Десятилетнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась в Воронеже, нашли живой, сообщает в четверг воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт".
"Найдена, жива!" — говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Школьника, пропавшего под Воронежем, нашли живым
15 марта, 12:00
Девочка пропала в Воронеже около 12 часов мск среды. По данным поисковиков, она ушла из дома и не вернулась.
 
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