https://ria.ru/20230316/voronezh-1858189901.html
Пропавшую в Воронеже десятилетнюю школьницу нашли живой
Пропавшую в Воронеже десятилетнюю школьницу нашли живой - РИА Новости, 16.03.2023
Пропавшую в Воронеже десятилетнюю школьницу нашли живой
Десятилетнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась в Воронеже, нашли живой, сообщает в четверг воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт". РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T06:58
2023-03-16T06:58
2023-03-16T10:36
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 16 мар — РИА Новости. Десятилетнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась в Воронеже, нашли живой, сообщает в четверг воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт"."Найдена, жива!" — говорится в сообщении.Девочка пропала в Воронеже около 12 часов мск среды. По данным поисковиков, она ушла из дома и не вернулась.
https://ria.ru/20230315/shkolnik-1857986343.html
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воронеж
Пропавшую в Воронеже десятилетнюю школьницу нашли живой
Поисковый отряд "Лиза Алерт": пропавшую в Воронеже десятилетнюю школьницу нашли живой