https://ria.ru/20230316/ukraina-1858380209.html
Комбата ВСУ, давшего интервью The Washington Post, понизили, пишут СМИ
Комбата ВСУ, давшего интервью The Washington Post, понизили, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2023
Комбата ВСУ, давшего интервью The Washington Post, понизили, пишут СМИ
Украинского военного, командовавшего батальоном в Соледаре, который жаловался американским СМИ на большое количество неопытных солдат и серьезные потери в... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:19
2023-03-16T17:19
2023-03-16T17:35
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соледар
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинского военного, командовавшего батальоном в Соледаре, который жаловался американским СМИ на большое количество неопытных солдат и серьезные потери в войсках, понизили в должности, сообщает в четверг издание "Украинская правда". "Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады с позывным "Купол" переводят с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра после критического интервью американской газете "The Washington Post", - говорится в статье. По информации источника издания, в качестве протеста военный написал рапорт об увольнении. Ранее Washington Post опубликовала интервью с "Куполом", где он жаловался на большое число неопытных бойцов в войсках, которые убегают со своих позиций. Тогда военный рассказывал, что за год из 500 солдат его батальона около 100 погибли, а 400 получили ранения, из-за чего он остался единственным военным профессионалом в подразделении.
https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857799859.html
https://ria.ru/20230314/voennyy-1857676773.html
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в мире, соледар, украина
Комбата ВСУ, давшего интервью The Washington Post, понизили, пишут СМИ
"Украинская правда": комбата ВСУ, пожаловавшегося на неопытных солдат, понизили
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Украинского военного, командовавшего батальоном в Соледаре, который жаловался американским СМИ на большое количество неопытных солдат и серьезные потери в войсках, понизили в должности, сообщает в четверг издание "Украинская правда"
.
"Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады с позывным "Купол" переводят с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра после критического интервью американской газете "The Washington Post", - говорится в статье.
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По информации источника издания, в качестве протеста военный написал рапорт об увольнении.
Ранее Washington Post опубликовала интервью с "Куполом", где он жаловался на большое число неопытных бойцов в войсках, которые убегают со своих позиций. Тогда военный рассказывал, что за год из 500 солдат его батальона около 100 погибли, а 400 получили ранения, из-за чего он остался единственным военным профессионалом в подразделении.
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