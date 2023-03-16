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Комбата ВСУ, давшего интервью The Washington Post, понизили, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2023
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17:19 16.03.2023 (обновлено: 17:35 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/ukraina-1858380209.html
Комбата ВСУ, давшего интервью The Washington Post, понизили, пишут СМИ
Комбата ВСУ, давшего интервью The Washington Post, понизили, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2023
Комбата ВСУ, давшего интервью The Washington Post, понизили, пишут СМИ
Украинского военного, командовавшего батальоном в Соледаре, который жаловался американским СМИ на большое количество неопытных солдат и серьезные потери в... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:19
2023-03-16T17:35
в мире
соледар
украина
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинского военного, командовавшего батальоном в Соледаре, который жаловался американским СМИ на большое количество неопытных солдат и серьезные потери в войсках, понизили в должности, сообщает в четверг издание "Украинская правда". "Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады с позывным "Купол" переводят с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра после критического интервью американской газете "The Washington Post", - говорится в статье. По информации источника издания, в качестве протеста военный написал рапорт об увольнении. Ранее Washington Post опубликовала интервью с "Куполом", где он жаловался на большое число неопытных бойцов в войсках, которые убегают со своих позиций. Тогда военный рассказывал, что за год из 500 солдат его батальона около 100 погибли, а 400 получили ранения, из-за чего он остался единственным военным профессионалом в подразделении.
https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857799859.html
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в мире, соледар, украина
В мире, Соледар, Украина
Комбата ВСУ, давшего интервью The Washington Post, понизили, пишут СМИ

"Украинская правда": комбата ВСУ, пожаловавшегося на неопытных солдат, понизили

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинского военного, командовавшего батальоном в Соледаре, который жаловался американским СМИ на большое количество неопытных солдат и серьезные потери в войсках, понизили в должности, сообщает в четверг издание "Украинская правда".
"Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады с позывным "Купол" переводят с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра после критического интервью американской газете "The Washington Post", - говорится в статье.
Украинский военнопленный о ситуации в Артемовске - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Украинский военный заявил о преимуществе российских сил в Артемовске
14 марта, 15:28
По информации источника издания, в качестве протеста военный написал рапорт об увольнении.
Ранее Washington Post опубликовала интервью с "Куполом", где он жаловался на большое число неопытных бойцов в войсках, которые убегают со своих позиций. Тогда военный рассказывал, что за год из 500 солдат его батальона около 100 погибли, а 400 получили ранения, из-за чего он остался единственным военным профессионалом в подразделении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
"Все бросают и бегут": украинский военный пожаловался на сослуживцев
14 марта, 02:24
 
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