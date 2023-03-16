https://ria.ru/20230316/ukraina-1858380209.html

Комбата ВСУ, давшего интервью The Washington Post, понизили, пишут СМИ

Комбата ВСУ, давшего интервью The Washington Post, понизили, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2023

Комбата ВСУ, давшего интервью The Washington Post, понизили, пишут СМИ

Украинского военного, командовавшего батальоном в Соледаре, который жаловался американским СМИ на большое количество неопытных солдат и серьезные потери в... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:19

2023-03-16T17:19

2023-03-16T17:35

в мире

соледар

украина

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинского военного, командовавшего батальоном в Соледаре, который жаловался американским СМИ на большое количество неопытных солдат и серьезные потери в войсках, понизили в должности, сообщает в четверг издание "Украинская правда". "Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады с позывным "Купол" переводят с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра после критического интервью американской газете "The Washington Post", - говорится в статье. По информации источника издания, в качестве протеста военный написал рапорт об увольнении. Ранее Washington Post опубликовала интервью с "Куполом", где он жаловался на большое число неопытных бойцов в войсках, которые убегают со своих позиций. Тогда военный рассказывал, что за год из 500 солдат его батальона около 100 погибли, а 400 получили ранения, из-за чего он остался единственным военным профессионалом в подразделении.

https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857799859.html

https://ria.ru/20230314/voennyy-1857676773.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, соледар, украина