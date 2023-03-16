https://ria.ru/20230316/ukraina-1858364972.html
Китай выразил обеспокоенность затягиванием украинского кризиса
Китай выразил обеспокоенность затягиванием украинского кризиса - РИА Новости, 16.03.2023
Китай выразил обеспокоенность затягиванием украинского кризиса
Китай обеспокоен затягиванием украинского кризиса и возможностью его выхода из-под контроля, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе телефонного... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:50
2023-03-16T16:50
2023-03-16T17:13
в мире
китай
цинь ган
дмитрий кулеба
мид украины
украина
россия
мид кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg
ПЕКИН, 16 мар - РИА Новости. Китай обеспокоен затягиванием украинского кризиса и возможностью его выхода из-под контроля, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в четверг."Мы надеемся, что все стороны будут сохранять спокойствие, рациональность и сдержанность, как можно скорее возобновят мирные переговоры и будут настаивать на возвращении на рельсы политического урегулирования", - добавил он.Цинь Ган подчеркнул, что Пекин надеется, что Украина и Россия сохранят надежду на диалог и переговоры, и какими бы трудными и сложными они ни были, "не закроют дверь для политического решения"."Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по украинскому вопросу, (всегда) стремился содействовать примирению и проведению переговоров и призывал международное сообщество создать условия для мирных переговоров", - приводит слова министра официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.Цинь Ган подчеркнул, что Китай продолжит играть конструктивную роль в отношении украинского конфликта для прекращения огня, смягчения кризиса и восстановления мира.
https://ria.ru/20230314/pekin-1857640643.html
китай
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_a70d8cc9bc7aeae00b6b86988e40f85e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, цинь ган, дмитрий кулеба, мид украины, украина, россия, мид кнр
В мире, Китай, Цинь Ган, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, Украина, Россия, МИД КНР
Китай выразил обеспокоенность затягиванием украинского кризиса
Глава МИД Китая Цинь Ган выразил обеспокоенность затягиванием украинского кризиса
ПЕКИН, 16 мар - РИА Новости.
Китай обеспокоен затягиванием украинского кризиса и возможностью его выхода из-под контроля, заявил
министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в четверг.
«
"Китай обеспокоен затянувшейся эскалацией кризиса и возможностью его выхода из-под контроля", - приводит слова Цинь Гана официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.
"Мы надеемся, что все стороны будут сохранять спокойствие, рациональность и сдержанность, как можно скорее возобновят мирные переговоры и будут настаивать на возвращении на рельсы политического урегулирования", - добавил он.
Цинь Ган подчеркнул, что Пекин надеется, что Украина и Россия
сохранят надежду на диалог и переговоры, и какими бы трудными и сложными они ни были, "не закроют дверь для политического решения".
"Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по украинскому вопросу, (всегда) стремился содействовать примирению и проведению переговоров и призывал международное сообщество создать условия для мирных переговоров", - приводит слова министра официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.
Цинь Ган подчеркнул, что Китай продолжит играть конструктивную роль в отношении украинского конфликта для прекращения огня, смягчения кризиса и восстановления мира.
Звонок из Пекина: в Киеве ждут спасительного разговора