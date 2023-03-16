https://ria.ru/20230316/ukraina-1858364972.html

Китай выразил обеспокоенность затягиванием украинского кризиса

Китай выразил обеспокоенность затягиванием украинского кризиса - РИА Новости, 16.03.2023

Китай выразил обеспокоенность затягиванием украинского кризиса

Китай обеспокоен затягиванием украинского кризиса и возможностью его выхода из-под контроля, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе телефонного... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:50

2023-03-16T16:50

2023-03-16T17:13

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ПЕКИН, 16 мар - РИА Новости. Китай обеспокоен затягиванием украинского кризиса и возможностью его выхода из-под контроля, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в четверг."Мы надеемся, что все стороны будут сохранять спокойствие, рациональность и сдержанность, как можно скорее возобновят мирные переговоры и будут настаивать на возвращении на рельсы политического урегулирования", - добавил он.Цинь Ган подчеркнул, что Пекин надеется, что Украина и Россия сохранят надежду на диалог и переговоры, и какими бы трудными и сложными они ни были, "не закроют дверь для политического решения"."Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по украинскому вопросу, (всегда) стремился содействовать примирению и проведению переговоров и призывал международное сообщество создать условия для мирных переговоров", - приводит слова министра официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.Цинь Ган подчеркнул, что Китай продолжит играть конструктивную роль в отношении украинского конфликта для прекращения огня, смягчения кризиса и восстановления мира.

https://ria.ru/20230314/pekin-1857640643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, цинь ган, дмитрий кулеба, мид украины, украина, россия, мид кнр