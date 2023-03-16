https://ria.ru/20230316/ukraina-1858348026.html

В США заявили, что Украина скоро падет без отправки войск НАТО

В США заявили, что Украина скоро падет без отправки войск НАТО - РИА Новости, 16.03.2023

В США заявили, что Украина скоро падет без отправки войск НАТО

ВСУ вскоре начнут сдавать позиции без поддержки армий стран НАТО, заявил подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:59

2023-03-16T15:59

2023-03-16T17:06

политика

артемовск

донбасс

вооруженные силы украины

нато

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. ВСУ вскоре начнут сдавать позиции без поддержки армий стран НАТО, заявил подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.Как отметил подполковник, такой негативный прогноз крайне неудобен для Вашингтона, но он основан на реальных фактах.По его словам, западные эксперты заблуждаются, утверждая, что Артемовск не имеет стратегического значения для ВСУ. Шаффер напомнил, что город представляет собой логистический хаб, обеспечивающий снабжение украинских войск в Донбассе, поэтому битва за него — это как третья четверть очень важного футбольного матча.В понедельник командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска сложной.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к населенному пункту, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ. Снабжение гарнизона киевских силовиков идет через город Часов Яр.

https://ria.ru/20230315/naemniki-1858168988.html

артемовск

донбасс

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политика, артемовск, донбасс, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы сша