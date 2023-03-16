В США заявили, что Украина скоро падет без отправки войск НАТО
Подполковник ВС США Шаффер: Украина скоро потерпит поражение без отправки войск НАТО
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. ВСУ вскоре начнут сдавать позиции без поддержки армий стран НАТО, заявил подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
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"Украинцы не смогут одержать верх ни в сражении за Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.), ни в затяжной войне без дополнительных наземных сил извне — американских или натовских", — считает офицер.
Как отметил подполковник, такой негативный прогноз крайне неудобен для Вашингтона, но он основан на реальных фактах.
По его словам, западные эксперты заблуждаются, утверждая, что Артемовск не имеет стратегического значения для ВСУ. Шаффер напомнил, что город представляет собой логистический хаб, обеспечивающий снабжение украинских войск в Донбассе, поэтому битва за него — это как третья четверть очень важного футбольного матча.
В понедельник командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска сложной.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к населенному пункту, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ. Снабжение гарнизона киевских силовиков идет через город Часов Яр.
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