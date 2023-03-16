https://ria.ru/20230316/ukraina-1858253268.html
Шольц заявил, что на ближайшем саммите ЕС будут обсуждать Украину
Шольц заявил, что на ближайшем саммите ЕС будут обсуждать Украину - РИА Новости, 16.03.2023
Шольц заявил, что на ближайшем саммите ЕС будут обсуждать Украину
Участники следующего заседания Европейского совета, которое состоится 23-24 марта в Брюсселе, обсудят ситуацию на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:04
2023-03-16T12:04
2023-03-16T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
олаф шольц
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Участники следующего заседания Европейского совета, которое состоится 23-24 марта в Брюсселе, обсудят ситуацию на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в четверг в бундестаге. По словам Шольца, ситуация на Украине, "разумеется, снова станет центральной темой" на ближайшем совете ЕС. "То, что я сказал две недели назад в бундестаге, останется неизменным. Мы поддерживаем Украину... политически, в гуманитарной сфере и при помощи (поставок) оружия. И эту поддержку мы будем продолжать столько, сколько это будет необходимо", - отметил Шольц.
https://ria.ru/20230312/ukraina-1857385074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, олаф шольц, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шольц заявил, что на ближайшем саммите ЕС будут обсуждать Украину
Канцлер Германии Шольц назвал ситуацию на Украине главной темой ближайшего саммита ЕС
БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Участники следующего заседания Европейского совета, которое состоится 23-24 марта в Брюсселе, обсудят ситуацию на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в четверг в бундестаге.
По словам Шольца, ситуация на Украине, "разумеется, снова станет центральной темой" на ближайшем совете ЕС.
"То, что я сказал две недели назад в бундестаге, останется неизменным. Мы поддерживаем Украину... политически, в гуманитарной сфере и при помощи (поставок) оружия. И эту поддержку мы будем продолжать столько, сколько это будет необходимо", - отметил Шольц.
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