https://ria.ru/20230316/ukraina-1858253268.html

Шольц заявил, что на ближайшем саммите ЕС будут обсуждать Украину

Шольц заявил, что на ближайшем саммите ЕС будут обсуждать Украину - РИА Новости, 16.03.2023

Шольц заявил, что на ближайшем саммите ЕС будут обсуждать Украину

Участники следующего заседания Европейского совета, которое состоится 23-24 марта в Брюсселе, обсудят ситуацию на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:04

2023-03-16T12:04

2023-03-16T12:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

олаф шольц

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Участники следующего заседания Европейского совета, которое состоится 23-24 марта в Брюсселе, обсудят ситуацию на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в четверг в бундестаге. По словам Шольца, ситуация на Украине, "разумеется, снова станет центральной темой" на ближайшем совете ЕС. "То, что я сказал две недели назад в бундестаге, останется неизменным. Мы поддерживаем Украину... политически, в гуманитарной сфере и при помощи (поставок) оружия. И эту поддержку мы будем продолжать столько, сколько это будет необходимо", - отметил Шольц.

https://ria.ru/20230312/ukraina-1857385074.html

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, олаф шольц, евросоюз, ситуация в днр и лнр