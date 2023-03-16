https://ria.ru/20230316/ukraina-1858179320.html

СМИ: в Финляндии поразились дерзкому требованию Украины

СМИ: в Финляндии поразились дерзкому требованию Украины - РИА Новости, 16.03.2023

СМИ: в Финляндии поразились дерзкому требованию Украины

Запрос Украины на передачу ей поездов Allegro, курсировавших между Хельсинки и Петербургом, поставил в тупик финское правительство, пишет газета Demokraatti. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T01:29

2023-03-16T01:29

2023-03-16T01:39

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Запрос Украины на передачу ей поездов Allegro, курсировавших между Хельсинки и Петербургом, поставил в тупик финское правительство, пишет газета Demokraatti.Как ранее сообщило агентство STT, финская железнодорожная государственная компания VR получила во вторник запрос от "Украинских железных дорог" на передачу четырех поездов Allegro."Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство Финляндии. Однако письменный запрос, переданный делегации премьер-министра страны, все же является серьезным документом, и государству нужно дать официальный ответ", - говорится в статье.Данный запрос, как отмечает издание, оказался "тщательно продуманным стратегическим ходом" Киева. "Мол, пусть финны покажут, как они умеют импровизировать!" – подчеркивается в материале.Вместе с тем поезда являются собственностью Финляндии лишь наполовину, так как принадлежат компании "Карельские поезда", которая была основана РЖД и финской железнодорожной компанией VR. "Поезда не могут быть проданы или подарены без полного согласия собственников, и такое вряд ли удастся получить — по крайней мере, от российской стороны", - указывает Demokraatti.При этом остановка движения в 2022 году формально была собственным решением Финляндии, а нарушение Хельсинки принципа охраны собственности "развяжет России руки" для национализации финской собственности на своей территории, предупреждает издание.Поезда Allegro произведены в Италии концерном Alstom под маркой Sm6, развивают максимальную скорость до 220 км/ч, состоят из семи вагонов. Четыре поезда Allegro эксплуатировались с 2010 по 2022 год компанией Karelian Trains, принадлежащей VR и РЖД, между Хельсинки и Петербургом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230311/polsha-1857207116.html

https://ria.ru/20230303/ssha-1855407860.html

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в мире, финляндия, хельсинки, украина, ржд, украинская железная дорога, alstom