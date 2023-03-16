Цели обозначены. Киев перешел к новой тактике
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Киев со всех сторон обвиняют в подготовке терактов и государственных переворотов. Об угрожающей активности украинских спецслужб говорят в Приднестровье, Белоруссии и Грузии. Чего добивается режим Зеленского — в материале РИА Новости.
Приднестровский котел
Силовики Приднестровья сообщили о попытке теракта против высших должностных лиц самопровозглашенной республики. Взорвать президента Вадима Красносельского собирались в центре Тирасполя. При этом, по словам прокурора Анатолия Гурецкого, погибло бы много обычных прохожих.
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во время возложения цветов к мемориалу воинской славы в Тирасполе
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во время возложения цветов к мемориалу воинской славы в Тирасполе
Одна из целей террористов — дискредитация российских миротворцев. Гурецкий подчеркнул, что иностранный воинский контингент мешает противникам Приднестровья и они готовы на все, чтобы избавиться от него.
Задержанные признались в связях с СБУ. Красносельский отметил, что среди них есть гражданин ПМР и Молдавии, ранее судимый за разбой и содержание притонов. В последнее время он жил в Одессе. Его подельники находились в Тирасполе в качестве украинских беженцев.
Власти Приднестровья попросили ООН инициировать обсуждение предотвращенного теракта, чтобы снизить напряженность в регионе. От Киева в Тирасполе потребовали разъяснений. А от России, Молдавии, США, Евросоюза и ОБСЕ ждут практических шагов по сохранению мирного диалога.
© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкМиротворец на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Миротворец на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
В СБУ обвинения отвергают. Приднестровье называют "фейковой республикой", а демарш Тирасполя — "провокацией Кремля". Тем не менее Украина спешно возводит укрепления на границе с ПМР. По словам пресс-офицера пограничной полиции Молдавии Раисы Новицки, это нужно для борьбы с незаконной миграцией и контрабандой.
В конце февраля Москва предупредила: ВСУ могут вторгнуться в Приднестровье для инсценировки российского наступления со стороны самопровозглашенной республики. О том, что Киев стягивает войска в Одесскую область, сообщали в соцсетях местные жители.
"Грузинский майдан"
В Тбилиси не хотят присоединяться к антироссийским санкциям, Запад, разумеется, оказывает давление. В этих условиях правительство решило принять закон об иноагентах. Оппозиция вывела своих сторонников на акции протеста, возникли беспорядки.
Киев всячески подталкивал митингующих к государственному перевороту. О свержении законной, но недостаточно проукраинской власти прямо говорили президент Зеленский, глава его администрации Михаил Подоляк, мэр Киева Виталий Кличко и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. При этом участники беспорядков распевали гимн Украины, сожгли флаг России, а вернувшиеся из Донбасса наемники призывали к вооруженному восстанию.
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастник акции протеста в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участник акции протеста в Тбилиси
В Киеве рассчитывали, что в результате "грузинского майдана" страну возглавят соратники экс-президента Михаила Саакашвили. Они тут же присоединились бы к западным санкциям, поделились бы с ВСУ оружием. Возможно, открыли бы против России второй фронт в Абхазии и Южной Осетии. Однако правящая партия "Грузинская мечта" отозвала закон об иноагентах — и протесты утихли.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Зеленский заинтересован в разжигании войны на Кавказе. Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал эти слова "недружественными и не соответствующими действительности". Отметил, что Киев всегда будет другом грузинского народа, но ничего не сказал о действующем руководстве.
Лукашенко и А-50
Примерно в то же время Александр Лукашенко рассказал о задержании агента украинских спецслужб и его пособников, пытавшихся взорвать российский самолет-разведчик А-50 на аэродроме Мачулищи. По словам президента Белоруссии, СБУ разрабатывала операцию полгода, главным исполнителем должен был стать гражданин России и Украины, ранее проживавший в Крыму. Его завербовали в 2014-м, он IT-специалист.
Лукашенко подчеркнул, что воздушное судно никогда ничем не угрожало соседним странам и вообще не пересекало белорусских границ, после того как Москва направила его в республику.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
По данным силовиков, террористу помогала местная оппозиция. В дачном доме, где его поселили, нашли запрещенную символику. Всего арестовали порядка 20 экстремистов. Лукашенко сравнил их с фашистскими коллаборантами и пообещал очистить страну от таких лиц. Вместе с тем он подчеркнул, что Минск не будет воевать с Украиной, хотя на Западе, по его мнению, желают именно этого.
Один против всех
Киев уже не стесняется использовать террористические методы для достижения геополитических целей, указывают опрошенные РИА Новости эксперты. И властям Украины неважно, кто становится их жертвой: сосед, партнер или союзник.
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
У Киева слишком узкий коридор возможностей, чтобы выбирать, как и где действовать. "В Приднестровье украинцы хотят дестабилизировать экономическую и политическую системы, потому что они воспринимают эту республику как форпост Москвы. Подрыв самолета в Белоруссии — ослабление военного потенциала России. Поддержка протестов в Грузии — втягивание Тбилиси в антироссийский фронт", — объясняет политолог, сотрудник Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
Сейчас киевский режим не задумывается о последствиях, а когда российская спецоперация закончится, Зеленский предложит забыть все, что было. Украина последовательно вычеркивает себя из постсоветского пространства. Причем даже откровенно террористические методы воспринимаются представителями США и Евросоюза как нечто совершенно нормальное, добавляет эксперт.
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин отмечает, что Зеленский идет по пути максимальной интернационализации конфликта. "Ему недостаточно нынешней медийной, финансовой и военной поддержки. Он хочет увеличить степень угрозы для всего мира и использовать это как дополнительный аргумент в переговорах с партнерами. Кроме того, по его мнению, если удастся открыть второй фронт, например, в Грузии, давление на Киев со стороны России ослабеет", — рассуждает эксперт.
Соседи Украины все прекрасно понимают, но Запад не собирается сдерживать Киев, подчеркивает он. Европейцы не способны повлиять на украинские власти, а США происходящее вполне устраивает, так как это в интересах "продвижения демократических ценностей" и может привести к ослаблению России.