https://ria.ru/20230316/ukraina-1858029112.html

Цели обозначены. Киев перешел к новой тактике

Цели обозначены. Киев перешел к новой тактике - РИА Новости, 16.03.2023

Цели обозначены. Киев перешел к новой тактике

Киев со всех сторон обвиняют в подготовке терактов и государственных переворотов. Об угрожающей активности украинских спецслужб говорят в Приднестровье,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T08:00

2023-03-16T08:00

2023-03-16T08:14

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Киев со всех сторон обвиняют в подготовке терактов и государственных переворотов. Об угрожающей активности украинских спецслужб говорят в Приднестровье, Белоруссии и Грузии. Чего добивается режим Зеленского — в материале РИА Новости.Приднестровский котелСиловики Приднестровья сообщили о попытке теракта против высших должностных лиц самопровозглашенной республики. Взорвать президента Вадима Красносельского собирались в центре Тирасполя. При этом, по словам прокурора Анатолия Гурецкого, погибло бы много обычных прохожих.Одна из целей террористов — дискредитация российских миротворцев. Гурецкий подчеркнул, что иностранный воинский контингент мешает противникам Приднестровья и они готовы на все, чтобы избавиться от него.Задержанные признались в связях с СБУ. Красносельский отметил, что среди них есть гражданин ПМР и Молдавии, ранее судимый за разбой и содержание притонов. В последнее время он жил в Одессе. Его подельники находились в Тирасполе в качестве украинских беженцев.Власти Приднестровья попросили ООН инициировать обсуждение предотвращенного теракта, чтобы снизить напряженность в регионе. От Киева в Тирасполе потребовали разъяснений. А от России, Молдавии, США, Евросоюза и ОБСЕ ждут практических шагов по сохранению мирного диалога.В СБУ обвинения отвергают. Приднестровье называют "фейковой республикой", а демарш Тирасполя — "провокацией Кремля". Тем не менее Украина спешно возводит укрепления на границе с ПМР. По словам пресс-офицера пограничной полиции Молдавии Раисы Новицки, это нужно для борьбы с незаконной миграцией и контрабандой.В конце февраля Москва предупредила: ВСУ могут вторгнуться в Приднестровье для инсценировки российского наступления со стороны самопровозглашенной республики. О том, что Киев стягивает войска в Одесскую область, сообщали в соцсетях местные жители."Грузинский майдан"В Тбилиси не хотят присоединяться к антироссийским санкциям, Запад, разумеется, оказывает давление. В этих условиях правительство решило принять закон об иноагентах. Оппозиция вывела своих сторонников на акции протеста, возникли беспорядки.Киев всячески подталкивал митингующих к государственному перевороту. О свержении законной, но недостаточно проукраинской власти прямо говорили президент Зеленский, глава его администрации Михаил Подоляк, мэр Киева Виталий Кличко и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. При этом участники беспорядков распевали гимн Украины, сожгли флаг России, а вернувшиеся из Донбасса наемники призывали к вооруженному восстанию.В Киеве рассчитывали, что в результате "грузинского майдана" страну возглавят соратники экс-президента Михаила Саакашвили. Они тут же присоединились бы к западным санкциям, поделились бы с ВСУ оружием. Возможно, открыли бы против России второй фронт в Абхазии и Южной Осетии. Однако правящая партия "Грузинская мечта" отозвала закон об иноагентах — и протесты утихли.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Зеленский заинтересован в разжигании войны на Кавказе. Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал эти слова "недружественными и не соответствующими действительности". Отметил, что Киев всегда будет другом грузинского народа, но ничего не сказал о действующем руководстве.Лукашенко и А-50Примерно в то же время Александр Лукашенко рассказал о задержании агента украинских спецслужб и его пособников, пытавшихся взорвать российский самолет-разведчик А-50 на аэродроме Мачулищи. По словам президента Белоруссии, СБУ разрабатывала операцию полгода, главным исполнителем должен был стать гражданин России и Украины, ранее проживавший в Крыму. Его завербовали в 2014-м, он IT-специалист.Лукашенко подчеркнул, что воздушное судно никогда ничем не угрожало соседним странам и вообще не пересекало белорусских границ, после того как Москва направила его в республику.По данным силовиков, террористу помогала местная оппозиция. В дачном доме, где его поселили, нашли запрещенную символику. Всего арестовали порядка 20 экстремистов. Лукашенко сравнил их с фашистскими коллаборантами и пообещал очистить страну от таких лиц. Вместе с тем он подчеркнул, что Минск не будет воевать с Украиной, хотя на Западе, по его мнению, желают именно этого.Один против всехКиев уже не стесняется использовать террористические методы для достижения геополитических целей, указывают опрошенные РИА Новости эксперты. И властям Украины неважно, кто становится их жертвой: сосед, партнер или союзник.У Киева слишком узкий коридор возможностей, чтобы выбирать, как и где действовать. "В Приднестровье украинцы хотят дестабилизировать экономическую и политическую системы, потому что они воспринимают эту республику как форпост Москвы. Подрыв самолета в Белоруссии — ослабление военного потенциала России. Поддержка протестов в Грузии — втягивание Тбилиси в антироссийский фронт", — объясняет политолог, сотрудник Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.Сейчас киевский режим не задумывается о последствиях, а когда российская спецоперация закончится, Зеленский предложит забыть все, что было. Украина последовательно вычеркивает себя из постсоветского пространства. Причем даже откровенно террористические методы воспринимаются представителями США и Евросоюза как нечто совершенно нормальное, добавляет эксперт.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин отмечает, что Зеленский идет по пути максимальной интернационализации конфликта. "Ему недостаточно нынешней медийной, финансовой и военной поддержки. Он хочет увеличить степень угрозы для всего мира и использовать это как дополнительный аргумент в переговорах с партнерами. Кроме того, по его мнению, если удастся открыть второй фронт, например, в Грузии, давление на Киев со стороны России ослабеет", — рассуждает эксперт.Соседи Украины все прекрасно понимают, но Запад не собирается сдерживать Киев, подчеркивает он. Европейцы не способны повлиять на украинские власти, а США происходящее вполне устраивает, так как это в интересах "продвижения демократических ценностей" и может привести к ослаблению России.

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html

https://ria.ru/20230309/protesty-1856654106.html

https://ria.ru/20230310/ukraina-1856731186.html

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