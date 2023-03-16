https://ria.ru/20230316/uchebnik-1858246241.html

Темы СВО и международной политики войдут в обновленные учебники истории

Темы СВО и международной политики войдут в обновленные учебники истории - РИА Новости, 16.03.2023

Темы СВО и международной политики войдут в обновленные учебники истории

Темы специальной военной операции и международных отношений войдут в отдел новейшей истории учебников для старшеклассников и среднего профессионального... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:44

2023-03-16T11:44

2023-03-16T11:44

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир мединский

украина

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КЕМЕРОВО, 16 мар - РИА Новости. Темы специальной военной операции и международных отношений войдут в отдел новейшей истории учебников для старшеклассников и среднего профессионального образования, сообщил журналистам помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. "Сейчас задача заключается в том, чтобы сделать хорошие, обновленные учебники для старших классов. Это задача номер один и параллельно с этим - учебники для среднего профессионального образования. В этом плане у нас все было совсем запущено. В частности, президент в свое время, пару лет назад буквально, цитировал на всю страну ссылки на один из учебников, это был как раз учебник для среднего профессионального образования. Действительно: Сталинградской битве уделялось чуть ли не меньше внимания, чем отдельным стычкам союзников на севере Африки. Такие поразительные учебники наследия девяностых, которые печатались на американские деньги, распространялись. Так промывались мозги, и мы видим, к чему это привело на примере Украины", - сказал Мединский. По его словам, за два поколения в этой стране "буквально стерли из головы всю правду и загрузили... ложь о нашей истории". "В любом учебнике, в разделе новейшей истории описываются события последних лет, события от Олимпиады 2014 года, Крым, развитие России в последние 10 лет и, естественно, специальная военная операция. Особое внимание будет уделено и международной политике... Целый ряд моментов в истории. Мы на них не обращали внимание в силу избыточной политкорректности, (но) сейчас наши учебники будут более правдивыми, более объективными", - сказал Мединский.

https://ria.ru/20230206/uchebniki-1850046238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир мединский, украина