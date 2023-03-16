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Темы СВО и международной политики войдут в обновленные учебники истории - РИА Новости, 16.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/uchebnik-1858246241.html
Темы СВО и международной политики войдут в обновленные учебники истории
Темы СВО и международной политики войдут в обновленные учебники истории - РИА Новости, 16.03.2023
Темы СВО и международной политики войдут в обновленные учебники истории
Темы специальной военной операции и международных отношений войдут в отдел новейшей истории учебников для старшеклассников и среднего профессионального... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:44
2023-03-16T11:44
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир мединский
украина
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КЕМЕРОВО, 16 мар - РИА Новости. Темы специальной военной операции и международных отношений войдут в отдел новейшей истории учебников для старшеклассников и среднего профессионального образования, сообщил журналистам помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. "Сейчас задача заключается в том, чтобы сделать хорошие, обновленные учебники для старших классов. Это задача номер один и параллельно с этим - учебники для среднего профессионального образования. В этом плане у нас все было совсем запущено. В частности, президент в свое время, пару лет назад буквально, цитировал на всю страну ссылки на один из учебников, это был как раз учебник для среднего профессионального образования. Действительно: Сталинградской битве уделялось чуть ли не меньше внимания, чем отдельным стычкам союзников на севере Африки. Такие поразительные учебники наследия девяностых, которые печатались на американские деньги, распространялись. Так промывались мозги, и мы видим, к чему это привело на примере Украины", - сказал Мединский. По его словам, за два поколения в этой стране "буквально стерли из головы всю правду и загрузили... ложь о нашей истории". "В любом учебнике, в разделе новейшей истории описываются события последних лет, события от Олимпиады 2014 года, Крым, развитие России в последние 10 лет и, естественно, специальная военная операция. Особое внимание будет уделено и международной политике... Целый ряд моментов в истории. Мы на них не обращали внимание в силу избыточной политкорректности, (но) сейчас наши учебники будут более правдивыми, более объективными", - сказал Мединский.
https://ria.ru/20230206/uchebniki-1850046238.html
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общество, россия, владимир мединский, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Мединский, Украина
Темы СВО и международной политики войдут в обновленные учебники истории

Мединский: темы СВО и международной политики войдут в обновленные учебники истории

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчебник истории
Учебник истории - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КЕМЕРОВО, 16 мар - РИА Новости. Темы специальной военной операции и международных отношений войдут в отдел новейшей истории учебников для старшеклассников и среднего профессионального образования, сообщил журналистам помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Сейчас задача заключается в том, чтобы сделать хорошие, обновленные учебники для старших классов. Это задача номер один и параллельно с этим - учебники для среднего профессионального образования. В этом плане у нас все было совсем запущено. В частности, президент в свое время, пару лет назад буквально, цитировал на всю страну ссылки на один из учебников, это был как раз учебник для среднего профессионального образования. Действительно: Сталинградской битве уделялось чуть ли не меньше внимания, чем отдельным стычкам союзников на севере Африки. Такие поразительные учебники наследия девяностых, которые печатались на американские деньги, распространялись. Так промывались мозги, и мы видим, к чему это привело на примере Украины", - сказал Мединский.
По его словам, за два поколения в этой стране "буквально стерли из головы всю правду и загрузили... ложь о нашей истории".
"В любом учебнике, в разделе новейшей истории описываются события последних лет, события от Олимпиады 2014 года, Крым, развитие России в последние 10 лет и, естественно, специальная военная операция. Особое внимание будет уделено и международной политике... Целый ряд моментов в истории. Мы на них не обращали внимание в силу избыточной политкорректности, (но) сейчас наши учебники будут более правдивыми, более объективными", - сказал Мединский.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир МединскийУкраина
 
 
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