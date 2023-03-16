https://ria.ru/20230316/tsirk-1858311683.html
Цирк в Пензе планируется достроить в 2024 году
Цирк в Пензе планируется достроить в 2024 году - РИА Новости, 16.03.2023
Цирк в Пензе планируется достроить в 2024 году
Строительство цирка в Пензе, которое длится уже около 10 лет, планируется завершить в 2024 году, для этого из федерального бюджета в течение двух лет будет... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:43
2023-03-16T14:43
2023-03-16T14:43
пензенская область
россия
пенза
росгосцирк
олег мельниченко
марат хуснуллин
пензенская область
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ПЕНЗА, 16 мар - РИА Новости. Строительство цирка в Пензе, которое длится уже около 10 лет, планируется завершить в 2024 году, для этого из федерального бюджета в течение двух лет будет выделено 850 миллионов рублей, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Цирк в Пензе официально закрылся на реконструкцию в апреле 2011 года из-за того, что здание устарело. В 2013 году сооружение было демонтировано, а новое здание планировалось возвести к концу 2014 года, но затем сроки сдвинулись. В марте 2015 года строительство приостановили из-за грубых отклонений от проекта и нарушений строительных норм со стороны подрядчика. "Росгосцирк" в ноябре 2018 года определил столичную компанию "Стройресурс" новым генподрядчиком на завершение строительства цирка. "Мне Марат Шакирзянович (вице-премьер РФ Марат Хуснуллин) сказал, что есть реальная возможность в течение 2023-2024 годов объект сдать, имеется в виду в 2024 году", - сказал Мельниченко на видео, опубликованном в его телеграм-канале. Глава региона в четверг вместе с главой Росгосцирка Сергеем Беляковым посетили площадку строящегося цирка. "Деньги выделены, не вижу никаких проблем, которые могут помешать", - сказал на видео Беляков. Мельниченко отметил, что история строительства цирка была не простой, но уже подходит к своему завершению. "Сейчас готовность цирка, по словам подрядчика, составляет более чем 90%. Строители уже перешли к отделке корпуса А, где находится сердце здания - манеж. Остался последний рывок. Попросил вице-премьера РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина выделить дополнительные средства, чтобы завершить работы во всех основных корпусах как можно быстрее. В этом и следующем году нам направят 850 миллионов рублей. Выражаю признательность за такую поддержку", - написал губернатор. Он подчеркнул, что лично ждет с большим нетерпением открытия цирка. "Уже сейчас объект впечатляет. Это будет самый большой цирк в России, построенный с учетом современных технологий, оснащенный всем необходимым оборудованием. Здесь предусмотрено место под кафе для зрителей, есть отличное пространство для репетиций, удобные помещения для животных, в том числе слонов. Пенза - родина первого стационарного российского цирка. Мы просто не можем себе позволить быть городом, в котором будут вырастать поколения детей, так и не посетившие ни одного представления", - добавил глава региона. Пензенский цирк был построен братьями Никитиными в 1873 году и является первым стационарным цирком в России. Первоначально Никитины возвели шатер на льду реки Суры. Здание для цирковых выступлений различных трупп появилось в городе в 1906 году. Действовавшее до 2011 года здание пензенского цирка было построено в 1965 году. Цирк получил широкую известность и популярность как в России, так и за рубежом, гастролировал в Бразилии, Уругвае, Франции, Австралии и Японии.
https://ria.ru/20230313/shkola-1857592119.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пенза, росгосцирк, олег мельниченко, марат хуснуллин, пензенская область
Пензенская область, Россия, Пенза, Росгосцирк, Олег Мельниченко, Марат Хуснуллин, Пензенская область
Цирк в Пензе планируется достроить в 2024 году
Губернатор Пензенской области Мельниченко: цирк в Пензе планируется достроить в 2024 году
ПЕНЗА, 16 мар - РИА Новости.
Строительство цирка в Пензе, которое длится уже около 10 лет, планируется завершить в 2024 году, для этого из федерального бюджета в течение двух лет будет выделено 850 миллионов рублей, сообщил
губернатор Олег Мельниченко.
Цирк в Пензе официально закрылся на реконструкцию в апреле 2011 года из-за того, что здание устарело. В 2013 году сооружение было демонтировано, а новое здание планировалось возвести к концу 2014 года, но затем сроки сдвинулись. В марте 2015 года строительство приостановили из-за грубых отклонений от проекта и нарушений строительных норм со стороны подрядчика. "Росгосцирк
" в ноябре 2018 года определил столичную компанию "Стройресурс" новым генподрядчиком на завершение строительства цирка.
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"Мне Марат Шакирзянович (вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
) сказал, что есть реальная возможность в течение 2023-2024 годов объект сдать, имеется в виду в 2024 году", - сказал Мельниченко на видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Глава региона в четверг вместе с главой Росгосцирка Сергеем Беляковым
посетили площадку строящегося цирка. "Деньги выделены, не вижу никаких проблем, которые могут помешать", - сказал на видео Беляков.
Мельниченко отметил, что история строительства цирка была не простой, но уже подходит к своему завершению. "Сейчас готовность цирка, по словам подрядчика, составляет более чем 90%. Строители уже перешли к отделке корпуса А, где находится сердце здания - манеж. Остался последний рывок. Попросил вице-премьера РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина выделить дополнительные средства, чтобы завершить работы во всех основных корпусах как можно быстрее. В этом и следующем году нам направят 850 миллионов рублей. Выражаю признательность за такую поддержку", - написал губернатор.
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Он подчеркнул, что лично ждет с большим нетерпением открытия цирка. "Уже сейчас объект впечатляет. Это будет самый большой цирк в России, построенный с учетом современных технологий, оснащенный всем необходимым оборудованием. Здесь предусмотрено место под кафе для зрителей, есть отличное пространство для репетиций, удобные помещения для животных, в том числе слонов. Пенза - родина первого стационарного российского цирка. Мы просто не можем себе позволить быть городом, в котором будут вырастать поколения детей, так и не посетившие ни одного представления", - добавил глава региона.
Пензенский цирк был построен братьями Никитиными в 1873 году и является первым стационарным цирком в России. Первоначально Никитины возвели шатер на льду реки Суры. Здание для цирковых выступлений различных трупп появилось в городе в 1906 году. Действовавшее до 2011 года здание пензенского цирка было построено в 1965 году. Цирк получил широкую известность и популярность как в России, так и за рубежом, гастролировал в Бразилии, Уругвае, Франции, Австралии и Японии.
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