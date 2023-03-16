https://ria.ru/20230316/tsirk-1858311683.html

Цирк в Пензе планируется достроить в 2024 году

Цирк в Пензе планируется достроить в 2024 году - РИА Новости, 16.03.2023

Цирк в Пензе планируется достроить в 2024 году

Строительство цирка в Пензе, которое длится уже около 10 лет, планируется завершить в 2024 году, для этого из федерального бюджета в течение двух лет будет... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:43

2023-03-16T14:43

2023-03-16T14:43

пензенская область

россия

пенза

росгосцирк

олег мельниченко

марат хуснуллин

пензенская область

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ПЕНЗА, 16 мар - РИА Новости. Строительство цирка в Пензе, которое длится уже около 10 лет, планируется завершить в 2024 году, для этого из федерального бюджета в течение двух лет будет выделено 850 миллионов рублей, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Цирк в Пензе официально закрылся на реконструкцию в апреле 2011 года из-за того, что здание устарело. В 2013 году сооружение было демонтировано, а новое здание планировалось возвести к концу 2014 года, но затем сроки сдвинулись. В марте 2015 года строительство приостановили из-за грубых отклонений от проекта и нарушений строительных норм со стороны подрядчика. "Росгосцирк" в ноябре 2018 года определил столичную компанию "Стройресурс" новым генподрядчиком на завершение строительства цирка. "Мне Марат Шакирзянович (вице-премьер РФ Марат Хуснуллин) сказал, что есть реальная возможность в течение 2023-2024 годов объект сдать, имеется в виду в 2024 году", - сказал Мельниченко на видео, опубликованном в его телеграм-канале. Глава региона в четверг вместе с главой Росгосцирка Сергеем Беляковым посетили площадку строящегося цирка. "Деньги выделены, не вижу никаких проблем, которые могут помешать", - сказал на видео Беляков. Мельниченко отметил, что история строительства цирка была не простой, но уже подходит к своему завершению. "Сейчас готовность цирка, по словам подрядчика, составляет более чем 90%. Строители уже перешли к отделке корпуса А, где находится сердце здания - манеж. Остался последний рывок. Попросил вице-премьера РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина выделить дополнительные средства, чтобы завершить работы во всех основных корпусах как можно быстрее. В этом и следующем году нам направят 850 миллионов рублей. Выражаю признательность за такую поддержку", - написал губернатор. Он подчеркнул, что лично ждет с большим нетерпением открытия цирка. "Уже сейчас объект впечатляет. Это будет самый большой цирк в России, построенный с учетом современных технологий, оснащенный всем необходимым оборудованием. Здесь предусмотрено место под кафе для зрителей, есть отличное пространство для репетиций, удобные помещения для животных, в том числе слонов. Пенза - родина первого стационарного российского цирка. Мы просто не можем себе позволить быть городом, в котором будут вырастать поколения детей, так и не посетившие ни одного представления", - добавил глава региона. Пензенский цирк был построен братьями Никитиными в 1873 году и является первым стационарным цирком в России. Первоначально Никитины возвели шатер на льду реки Суры. Здание для цирковых выступлений различных трупп появилось в городе в 1906 году. Действовавшее до 2011 года здание пензенского цирка было построено в 1965 году. Цирк получил широкую известность и популярность как в России, так и за рубежом, гастролировал в Бразилии, Уругвае, Франции, Австралии и Японии.

https://ria.ru/20230313/shkola-1857592119.html

https://ria.ru/20221221/natsproekt-1840376080.html

https://ria.ru/20221222/proekty-1840683808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, пенза, росгосцирк, олег мельниченко, марат хуснуллин, пензенская область