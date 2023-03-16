https://ria.ru/20230316/trevoga-1858215617.html
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.03.2023
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:11
2023-03-16T10:11
2023-03-16T10:31
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.Первым сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве и Киевской области – в 10:05 мск. Через несколько минут ее объявили на всей территории Украины.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
https://ria.ru/20230315/trevoga-1858073664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киев, Киевская область, Вооруженные силы РФ
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Во всех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу