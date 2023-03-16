https://ria.ru/20230316/trevoga-1858215617.html

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.03.2023

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:11

2023-03-16T10:11

2023-03-16T10:31

специальная военная операция на украине

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киевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.Первым сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве и Киевской области – в 10:05 мск. Через несколько минут ее объявили на всей территории Украины.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.

https://ria.ru/20230315/trevoga-1858073664.html

украина

киев

киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, киев, киевская область, вооруженные силы рф