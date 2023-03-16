Путин поддержал создание международной ТОР в Забайкалье
Путин поддержал создание международной территории опережающего развития в Забайкалье
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ЧИТА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал создание международной территории опережающего развития в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в рамках защиты мастер-плана города Читы предложил создать международную ТОР, его поддержал президент Владимир Путин", - говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что международная территория опережающего развития - это производственно-логистический комплекс. Большая часть грузов без какой-либо переработки, без задействования производств транспортируется до крупнейших логистических центров в Москве, а после обратно разъезжается по всей стране. Международная территория опережающего развития предоставит условия ускорения оборота операций.
"Международный ТОР - это уникальная возможность, которая предоставит особые административные условия для реализуемых проектов. Речь идет не только о китайских инвестициях, это может быть бизнес из Монголии, Индии, любой дружественной страны. Создание МТОР станет драйвером роста региона, привлечет инвестиции в край", - процитировали в пресс-службе вице-премьера правительства Забайкалья Владимира Петракова.
Международная производственно-логистическая ТОР подразумевает особые административные и таможенные условия, техническое регулирование, защиту прав инвесторов и систему управления с учетом лучших международных практик.