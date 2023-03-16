https://ria.ru/20230316/tor-1858213652.html

Путин поддержал создание международной ТОР в Забайкалье

Путин поддержал создание международной ТОР в Забайкалье - РИА Новости, 16.03.2023

Путин поддержал создание международной ТОР в Забайкалье

Президент России Владимир Путин поддержал создание международной территории опережающего развития в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:02

2023-03-16T10:02

2023-03-16T10:14

экономика

забайкальский край

владимир путин

александр осипов

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ЧИТА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал создание международной территории опережающего развития в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в рамках защиты мастер-плана города Читы предложил создать международную ТОР, его поддержал президент Владимир Путин", - говорится в пресс-релизе. Уточняется, что международная территория опережающего развития - это производственно-логистический комплекс. Большая часть грузов без какой-либо переработки, без задействования производств транспортируется до крупнейших логистических центров в Москве, а после обратно разъезжается по всей стране. Международная территория опережающего развития предоставит условия ускорения оборота операций. "Международный ТОР - это уникальная возможность, которая предоставит особые административные условия для реализуемых проектов. Речь идет не только о китайских инвестициях, это может быть бизнес из Монголии, Индии, любой дружественной страны. Создание МТОР станет драйвером роста региона, привлечет инвестиции в край", - процитировали в пресс-службе вице-премьера правительства Забайкалья Владимира Петракова. Международная производственно-логистическая ТОР подразумевает особые административные и таможенные условия, техническое регулирование, защиту прав инвесторов и систему управления с учетом лучших международных практик.

https://ria.ru/20230314/gaz-1857865802.html

забайкальский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, забайкальский край, владимир путин, александр осипов