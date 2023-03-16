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Путин поддержал создание международной ТОР в Забайкалье - РИА Новости, 16.03.2023
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10:02 16.03.2023 (обновлено: 10:14 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/tor-1858213652.html
Путин поддержал создание международной ТОР в Забайкалье
Путин поддержал создание международной ТОР в Забайкалье - РИА Новости, 16.03.2023
Путин поддержал создание международной ТОР в Забайкалье
Президент России Владимир Путин поддержал создание международной территории опережающего развития в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:02
2023-03-16T10:14
экономика
забайкальский край
владимир путин
александр осипов
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ЧИТА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал создание международной территории опережающего развития в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в рамках защиты мастер-плана города Читы предложил создать международную ТОР, его поддержал президент Владимир Путин", - говорится в пресс-релизе. Уточняется, что международная территория опережающего развития - это производственно-логистический комплекс. Большая часть грузов без какой-либо переработки, без задействования производств транспортируется до крупнейших логистических центров в Москве, а после обратно разъезжается по всей стране. Международная территория опережающего развития предоставит условия ускорения оборота операций. "Международный ТОР - это уникальная возможность, которая предоставит особые административные условия для реализуемых проектов. Речь идет не только о китайских инвестициях, это может быть бизнес из Монголии, Индии, любой дружественной страны. Создание МТОР станет драйвером роста региона, привлечет инвестиции в край", - процитировали в пресс-службе вице-премьера правительства Забайкалья Владимира Петракова. Международная производственно-логистическая ТОР подразумевает особые административные и таможенные условия, техническое регулирование, защиту прав инвесторов и систему управления с учетом лучших международных практик.
https://ria.ru/20230314/gaz-1857865802.html
забайкальский край
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экономика, забайкальский край, владимир путин, александр осипов
Экономика, Забайкальский край, Владимир Путин, Александр Осипов
Путин поддержал создание международной ТОР в Забайкалье

Путин поддержал создание международной территории опережающего развития в Забайкалье

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ЧИТА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал создание международной территории опережающего развития в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в рамках защиты мастер-плана города Читы предложил создать международную ТОР, его поддержал президент Владимир Путин", - говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что международная территория опережающего развития - это производственно-логистический комплекс. Большая часть грузов без какой-либо переработки, без задействования производств транспортируется до крупнейших логистических центров в Москве, а после обратно разъезжается по всей стране. Международная территория опережающего развития предоставит условия ускорения оборота операций.
"Международный ТОР - это уникальная возможность, которая предоставит особые административные условия для реализуемых проектов. Речь идет не только о китайских инвестициях, это может быть бизнес из Монголии, Индии, любой дружественной страны. Создание МТОР станет драйвером роста региона, привлечет инвестиции в край", - процитировали в пресс-службе вице-премьера правительства Забайкалья Владимира Петракова.
Международная производственно-логистическая ТОР подразумевает особые административные и таможенные условия, техническое регулирование, защиту прав инвесторов и систему управления с учетом лучших международных практик.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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ЭкономикаЗабайкальский крайВладимир ПутинАлександр Осипов
 
 
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