https://ria.ru/20230316/tiktok-1858440381.html

Белый дом опроверг сообщения о требовании к TikTok продать долю в бизнесе

Белый дом опроверг сообщения о требовании к TikTok продать долю в бизнесе - РИА Новости, 16.03.2023

Белый дом опроверг сообщения о требовании к TikTok продать долю в бизнесе

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отказался подтверждать сообщения о требовании администрации президента США Джо Байдена к... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T20:52

2023-03-16T20:52

2023-03-16T20:52

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отказался подтверждать сообщения о требовании администрации президента США Джо Байдена к китайским владельцам социальной сети TikTok продать долю под угрозой блокировки приложения в Соединенных Штатах Америки. "Я не могу подтвердить сообщения относительно письма", - сообщил он журналистам на просьбу подтвердить письменное требование к владельцам приложения. Кирби добавил, что у Байдена сохраняются "обоснованные беспокойства в отношении национальной безопасности" применительно к TikTok. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Белый дом требует от владельцев TikTok продать их долю, в противном случае приложение может быть запрещено. Согласно Wall Street Journal, представители TikTok в среду отметили, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемую угрозу безопасности. Сообщается, что 60% акций ByteDance, владеющей соцсетью TikTok, принадлежат глобальным инвесторам, 20% - сотрудникам и 20% - основателям компании, которые обладают большим правом голоса. По данным издания, компания должна потратить 1,5 миллиарда долларов на программу по защите данных и контента американских пользователей от доступа китайского правительства. Ранее руководство TikTok обсуждало возможность отделения от китайской материнской компании ByteDance для устранения озабоченностей властей США в сфере национальной безопасности.

https://ria.ru/20221227/tiktok-1841784823.html

https://ria.ru/20230305/shpionazh-1855971436.html

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в мире, сша, технологии, джон кирби, tiktok, джо байден, экономика