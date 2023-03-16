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Белый дом опроверг сообщения о требовании к TikTok продать долю в бизнесе - РИА Новости, 16.03.2023
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20:52 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/tiktok-1858440381.html
Белый дом опроверг сообщения о требовании к TikTok продать долю в бизнесе
Белый дом опроверг сообщения о требовании к TikTok продать долю в бизнесе - РИА Новости, 16.03.2023
Белый дом опроверг сообщения о требовании к TikTok продать долю в бизнесе
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отказался подтверждать сообщения о требовании администрации президента США Джо Байдена к... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T20:52
2023-03-16T20:52
в мире
сша
технологии
джон кирби
tiktok
джо байден
экономика
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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отказался подтверждать сообщения о требовании администрации президента США Джо Байдена к китайским владельцам социальной сети TikTok продать долю под угрозой блокировки приложения в Соединенных Штатах Америки. "Я не могу подтвердить сообщения относительно письма", - сообщил он журналистам на просьбу подтвердить письменное требование к владельцам приложения. Кирби добавил, что у Байдена сохраняются "обоснованные беспокойства в отношении национальной безопасности" применительно к TikTok. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Белый дом требует от владельцев TikTok продать их долю, в противном случае приложение может быть запрещено. Согласно Wall Street Journal, представители TikTok в среду отметили, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемую угрозу безопасности. Сообщается, что 60% акций ByteDance, владеющей соцсетью TikTok, принадлежат глобальным инвесторам, 20% - сотрудникам и 20% - основателям компании, которые обладают большим правом голоса. По данным издания, компания должна потратить 1,5 миллиарда долларов на программу по защите данных и контента американских пользователей от доступа китайского правительства. Ранее руководство TikTok обсуждало возможность отделения от китайской материнской компании ByteDance для устранения озабоченностей властей США в сфере национальной безопасности.
https://ria.ru/20221227/tiktok-1841784823.html
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в мире, сша, технологии, джон кирби, tiktok, джо байден, экономика
В мире, США, Технологии, Джон Кирби, TikTok, Джо Байден, Экономика
Белый дом опроверг сообщения о требовании к TikTok продать долю в бизнесе

Белый дом опроверг сообщения о требовании властей США к TikTok продать долю в бизнесе

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok
Логотип приложения TikTok - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отказался подтверждать сообщения о требовании администрации президента США Джо Байдена к китайским владельцам социальной сети TikTok продать долю под угрозой блокировки приложения в Соединенных Штатах Америки.
"Я не могу подтвердить сообщения относительно письма", - сообщил он журналистам на просьбу подтвердить письменное требование к владельцам приложения.
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Кирби добавил, что у Байдена сохраняются "обоснованные беспокойства в отношении национальной безопасности" применительно к TikTok.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Белый дом требует от владельцев TikTok продать их долю, в противном случае приложение может быть запрещено. Согласно Wall Street Journal, представители TikTok в среду отметили, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемую угрозу безопасности.
Сообщается, что 60% акций ByteDance, владеющей соцсетью TikTok, принадлежат глобальным инвесторам, 20% - сотрудникам и 20% - основателям компании, которые обладают большим правом голоса. По данным издания, компания должна потратить 1,5 миллиарда долларов на программу по защите данных и контента американских пользователей от доступа китайского правительства.
Ранее руководство TikTok обсуждало возможность отделения от китайской материнской компании ByteDance для устранения озабоченностей властей США в сфере национальной безопасности.
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В миреСШАТехнологииДжон КирбиTikTokДжо БайденЭкономика
 
 
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