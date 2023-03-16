https://ria.ru/20230316/tiktok-1858213797.html
США пригрозили запретить TikTok
США пригрозили запретить TikTok - РИА Новости, 16.03.2023
США пригрозили запретить TikTok
Администрация американского президента Джо Байдена требует от китайских владельцев соцсети TikTok продать их доли, в противном случае приложение может быть... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:02
2023-03-16T10:02
2023-03-16T10:12
в мире
технологии
сша
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джо байден
tiktok
еврокомиссия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена требует от китайских владельцев соцсети TikTok продать их доли, в противном случае приложение может быть запрещено на территории страны, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Администрация США рассматривает TikTok как угрозу национальной безопасности. В начале марта комитет палаты представителей по иностранным делам одобрил законопроект, позволяющий президенту США вводить запрет на работу в стране этой социальной сети."Администрация Байдена требует от китайских владельцев TikTok продать их доли, в противном случае она угрожают запретить приложение в США... Комитет по иностранным инвестициям США озвучил требование о продаже недавно", - отмечает газета со ссылкой на неназванные источники.Согласно Wall Street Journal, представители TikTok в среду отметили, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемую угрозу безопасности.Сообщается, что 60% акций ByteDance, владеющей соцсетью TikTok, принадлежат глобальным инвесторам, 20% - сотрудникам и 20% - основателям компании, которые обладают большим правом голоса. По данным издания, компания должна потратить 1,5 миллиарда долларов на программу по защите данных и контента американских пользователей от доступа китайского правительства.Ранее руководство TikTok обсуждало возможность отделения от китайской материнской компании ByteDance для устранения озабоченностей властей США в сфере национальной безопасности.Ранее Канада объявила, что проведет расследование деятельности TikTok, которую подозревает в нарушении конфиденциальности. Запрет на использование приложения на госустройствах был введен и в ряде американских штатов. Также комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, позволяющий президенту США запрещать работу соцсети в стране. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
https://ria.ru/20230310/zapret-1857149478.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, канада, китай, джо байден, tiktok, еврокомиссия, европарламент
В мире, Технологии, США, Канада, Китай, Джо Байден, TikTok, Еврокомиссия, Европарламент
США пригрозили запретить TikTok
WSJ: США пригрозили запретом TikTok, если владельцы из Китая не продадут свои доли
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Администрация американского президента Джо Байдена требует от китайских владельцев соцсети TikTok продать их доли, в противном случае приложение может быть запрещено на территории страны, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Администрация США
рассматривает TikTok как угрозу национальной безопасности. В начале марта комитет палаты представителей по иностранным делам одобрил законопроект, позволяющий президенту США вводить запрет на работу в стране этой социальной сети.
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"Администрация Байдена требует от китайских владельцев TikTok продать их доли, в противном случае она угрожают запретить приложение в США... Комитет по иностранным инвестициям США озвучил требование о продаже недавно", - отмечает газета со ссылкой на неназванные источники.
Согласно Wall Street Journal, представители TikTok в среду отметили, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемую угрозу безопасности.
«
"Если целью является защита национальной безопасности, продажа части активов не решит проблему: смена собственника не наложит никаких новых ограничений на потоки данных или доступ к ним" , - цитирует слова представителя TikTok Брук Оберветтер.
Сообщается, что 60% акций ByteDance, владеющей соцсетью TikTok, принадлежат глобальным инвесторам, 20% - сотрудникам и 20% - основателям компании, которые обладают большим правом голоса. По данным издания, компания должна потратить 1,5 миллиарда долларов на программу по защите данных и контента американских пользователей от доступа китайского правительства.
Ранее руководство TikTok обсуждало возможность отделения от китайской материнской компании ByteDance для устранения озабоченностей властей США в сфере национальной безопасности.
Ранее Канада
объявила, что проведет расследование деятельности TikTok, которую подозревает в нарушении конфиденциальности. Запрет на использование приложения на госустройствах был введен и в ряде американских штатов. Также комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, позволяющий президенту США запрещать работу соцсети в стране. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия
, Европарламент
и Совет ЕС
.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае
и завоевывает популярность по всему миру.
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