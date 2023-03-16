https://ria.ru/20230316/terroristy-1858211447.html
США могут перебросить исламских террористов на Украину, считает Асад
США могут перебросить исламских террористов на Украину, считает Асад - РИА Новости, 16.03.2023
США могут перебросить исламских террористов на Украину, считает Асад
США могут перебрасывать из Сирии на Украину исламских террористов для противостояния России, заявил президент САР Башар Асад в интервью РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T09:51
2023-03-16T09:51
2023-03-16T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
сирия
башар асад
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США могут перебрасывать из Сирии на Украину исламских террористов для противостояния России, заявил президент САР Башар Асад в интервью РИА Новости. РИА Новости первым из мировых СМИ поговорило с главой арабской республики сразу после его переговоров в Кремле. Глава государства напомнил, что боевики в Сирии — "это те, кого в скобках называют "исламские террористы". Он напомнил, что эти злоумышленники при совершении преступлений прикрываются религией. "На Украине нет религиозной войны, а они (исламские террористы. — Прим. ред.), судя по роликам, циркулирующим в интернете, там присутствуют", — сказал Асад. По его словам, боевики не поехали на Украину для участия в джихаде, а были переброшены туда при содействии США. Кроме того, как рассказал Асад, руководство САР обладает доказательствами подготовки террористов на американской военной базе Эт-Танф.В июне источник РИА Новости сообщил, что ЦРУ США ведет работу по вербовке боевиков ИГ*, содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах и лагерях на северо-востоке Сирии, для их дальнейшей отправки на Украину. На тот момент курдские образования передали американцам несколько высокопоставленных руководителей и порядка 90 боевиков, которых перевели на базу Эт-Танф.В середине февраля Служба внешней разведки сообщила, что спецслужбы США завербовали в январе этого года 60 боевиков в Сирии, которых Вашингтон планирует забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов. В спецслужбе уточнили, что Штаты привлекли для этого злоумышленников из джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*, предпочитая при этом выходцев из стран Центральной Азии и северокавказских регионов России.Террористов, уже имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, ускоренно готовили на американской базе Эт-Танф в Сирии. По замыслу военных США, боевики должны будут совершить теракты против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, организовывая нападения совместно с подпольными ячейками международных террористических группировок.Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>* Террористические организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20180111/1512456521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, сирия, башар асад
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Сирия, Башар Асад
США могут перебросить исламских террористов на Украину, считает Асад
Асад: США могут перебросить исламских террористов на Украину для противостояния России
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США могут перебрасывать из Сирии на Украину исламских террористов для противостояния России, заявил президент САР Башар Асад в интервью РИА Новости.
РИА Новости первым из мировых СМИ поговорило с главой арабской республики сразу после его переговоров в Кремле.
«
"У нас нет доказательств, но это вполне ожидаемо. США
перебрасывают террористов из одного места в другое, помимо того, что террористы передвигаются самостоятельно", — сказал Асад.
Глава государства напомнил, что боевики в Сирии — "это те, кого в скобках называют "исламские террористы". Он напомнил, что эти злоумышленники при совершении преступлений прикрываются религией.
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"На Украине нет религиозной войны, а они (исламские террористы. — Прим. ред.), судя по роликам, циркулирующим в интернете, там присутствуют", — сказал Асад.
По его словам, боевики не поехали на Украину для участия в джихаде, а были переброшены туда при содействии США.
«
"Естественно, что есть террористы, которых перебросили из других регионов, в том числе из Сирии, для того, чтобы они воевали с Россией
на Украине", — сказал президент Сирии.
Кроме того, как рассказал Асад, руководство САР обладает доказательствами подготовки террористов на американской военной базе Эт-Танф.
В июне источник РИА Новости сообщил, что ЦРУ США ведет работу по вербовке боевиков ИГ*, содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах и лагерях на северо-востоке Сирии, для их дальнейшей отправки на Украину. На тот момент курдские образования передали американцам несколько высокопоставленных руководителей и порядка 90 боевиков, которых перевели на базу Эт-Танф.
В середине февраля Служба внешней разведки сообщила, что спецслужбы США завербовали в январе этого года 60 боевиков в Сирии, которых Вашингтон планирует забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов. В спецслужбе уточнили, что Штаты привлекли для этого злоумышленников из джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*, предпочитая при этом выходцев из стран Центральной Азии и северокавказских регионов России.
Террористов, уже имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, ускоренно готовили на американской базе Эт-Танф в Сирии. По замыслу военных США, боевики должны будут совершить теракты против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, организовывая нападения совместно с подпольными ячейками международных террористических группировок.
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* Террористические организации, запрещенные в России.