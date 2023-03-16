https://ria.ru/20230316/tayvan-1858185564.html

Минобороны Тайваня за сутки отследило 19 самолетов вблизи острова

Минобороны Тайваня за сутки отследило 19 самолетов вблизи острова - РИА Новости, 16.03.2023

Минобороны Тайваня за сутки отследило 19 самолетов вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК),... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T04:46

2023-03-16T04:46

2023-03-16T04:46

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

в мире

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ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства. Отмечается, что три самолета пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива - два истребителя J-12 и противолодочный самолет Y-8. По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230313/tayvan-1857486965.html

тайвань

китай

сша

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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире