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Несколько колесных танков AMX-10RC прибыли на Украину
Несколько колесных танков AMX-10RC прибыли на Украину - РИА Новости, 16.03.2023
Несколько колесных танков AMX-10RC прибыли на Украину
Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что ряд колесных танков AMX-10RC прибыли на Украину, сообщает газета Figaro. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:07
2023-03-16T17:07
2023-03-16T20:53
специальная военная операция на украине
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украина
минобороны франции
россия
париж
сергей лавров
себастьян лекорню
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что ряд колесных танков AMX-10RC прибыли на Украину, сообщает газета Figaro.В феврале издание Forces Operations со ссылкой на источники в армии сообщило, что первая партия из 14 бронемашин AMX-10RC, обещанных Парижем Киеву, отправилась на Украину. Отмечалось, что эти 14 машин - первые из нескольких десятков, обещанных Украине."Лекорню объявил..., что AMX-10RC "только что прибыли на Украину", - говорится в сообщении издания.Согласно министру, некоторые из них уже отправились на передовую, однако он не пояснил, сколько танков были доставлены в страну.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Несколько колесных танков AMX-10RC прибыли на Украину
Глава Минобороны Франции Лекорню: несколько колесных танков AMX-10RC прибыли на Украину